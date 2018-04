Vecinos de Pérez Galdos y Giorgeta de València insisten en la declaración ZAS de las avenidas por exceso de ruido

Los vecinos de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta integrados en la plataforma Fuera Túnel han presentado este jueves, con motivo del Día Internacional contra la Contaminación Acústica, un escrito de alegaciones tras denegar el Ayuntamiento de València en primera instancia su solicitud de declaración de las avenidas como Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

En el documento argumentan que "tanto en los Mapas Estratégicos del Ruido del Término Municipal de València como en las mediciones realizadas in situ por el colectivo, se sobrepasan los límites legales en más de 20 decibelios, y esto sucede más de dos veces por semana durante más tres semanas consecutivas".

Por este motivo, exigen que se inicien "los estudios pertinentes para realizar la propuesta de declaración de Zona Acústicamente Saturada de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, en virtud del artículo 51 de la Ordenanza Municipal De Protección Contra La Contaminación Acústica".

Para el colectivo no es admisible la respuesta dada por el Ayuntamiento a su primera solicitud de declaración de ZAS en la que se desestima esta opción al considerar el Gobierno municipal que "una Zona Acústicamente Saturada es aquella en la que se producen unos elevados niveles sonoros debido a la existencia de numerosas actividades recreativas, espectáculos o establecimientos públicos, pudiendo incidir en la saturación del nivel sonoro de la zona tanto la actividad de los usuarios de dichos establecimientos como el ruido del tráfico rodad de acceso a estas actividades. Por tanto, para las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, no dándose estas circunstancias, no se podría utilizar este instrumento de control acústico".

Para la plataforma, esta respuesta se basa en una lectura sesgada del artículo 28.1 de la Ley 7/2002 que no obliga a que se tengan que dar necesariamente todas las casuísticas y aseguran que preguntado sobre esta cuestión, el Centro de Información y Documentación Ambiental de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural afirma que "el ayuntamiento podría declarar la zona como ZAS".

Pese a su negativa a declarar ZAS las avenidas, desde las concejalías de Urbanismo y Movilidad se comprometieron a llevar a cabo medias encaminadas a mejorar el entorno y a pacificar el tráfico.

Entre ellas destacan el cubrimiento de los zonas al aire libre del túnel, su ajardinamiento en superficie y la creación de carril bici. Hasta ahora, se ha llevado a cabo la instalación de un radar de velocidad informativo (no sanciona) y la modificación de las secuencias de los semáforos para reducir la velocidad media de circulación.

Sobre el proyecto de reurbanización de las avenidas, ya se ha iniciado la redacción del proyecto. Sin embargo, desde la plataforma han comentado que se trata de una actuación que no se ejecutará hasta la próxima legislatura, por lo que solicitan medidas más inmediatas para calmar el tráfico y reducir el ruido como "la instalación de más idicadores informativos, tanto de velocidad como de contaminación, el reasfaltado con material fonabsorvente o dotar de accesibilidad las aceras".