"Música i agua" de la Orquestra de València a la platja del Cabanyal

La platja del Cabanyal acollirà divendres que ve, 13 de juliol, el concert 'Música i Aigua' amb l'Orquestra de València, que oferirà la formació valenciana amb accés lliure per a tot el públic.

El concert forma part del programa de col·laboració amb la Fundación Aguas de Valencia , que exercix d’entitat patrocinadora. Tal com ha recordat la regidora Tello, «esta temporada celebrem el 75 aniversari de l'Orquestra de València, OV, i volem que tinga una guinda final espectacular, com és este concert per a tota la ciutadania en la platja del Canabyal». L'aniversari es complia el passat 30 de maig, efemèride que se suma a la commemoració del 30 Aniversari del Palau de la Música.