Una pasqua de música independent

La 5ena edició del festival Sansan porta a Benicàssim la primera plana de la música indie a l'Estat. Lori Meyer, The Royal Concept, Ivan Ferreriro o M.O.D.A, encapçalen un cartell eclèctic però molt ballable. A més dels dos escenaris principals, dj's com The Zombie Kids, Plan B, Las Chillers o el mediàtic Ángel Carmona punxaran a la carpa instal·lada especialment per a ells.

El Sansan Festival comptarà amb zona d'acampada per als més resistents, així com una àrea d'hosteleria i mercat.

Del 29 al 31 de març, Benicàssim

sansanfestival.com