Carlos González, alcalde de Elche (PSPV): “Hay cosas que no volvería a hacer”

Carlos González Serna (Elche, 1965) es un político de verbo reposado y conocido por su mano izquierda. Pese a ello, está dejando atrás un mandato marcado por las desavenencias con sus socios de gobierno de Compromís y por unas pedanías en pie de guerra que amenazan electoralmente por independizarse. Mejor no le ha ido en un partido, el PSPV-PSOE, que no le ha puesto impedimentos en volver a presentarse, pero que ahora no está dispuesto a que coloque a los pocos nombres que aún le son fieles en puestos de salida.

¿Qué balance hace de estos cuatro años de mandato?

Le corresponde a los ciudadanos poner nota; a quien gobierna no le corresponde valorarse. En cualquier caso, ahora que estamos acabando un periodo importante de cuatro años de trabajo, de tomar decisiones y de intentar transformar la cuidad, yo creo que el balance es positivo. Y como en cualquier balance hay cosas pendientes, hay errores, hay cosas que uno no volvería a hacer, pero cuando analizas la globalidad llego a la conclusión –de mi análisis y del inducido por otra gente- de que hoy Elche está mejor que hace cuatro años y llego a la conclusión, aún más importante, de que los ciudadanos viven mejor hoy que hace cuatro años.

¿Qué cosas no volvería a hacer?

Bueno, esas cosas que cuando uno mira atrás seguramente encuentras elementos que dices, los enfocaría de otra forma. Y creo que hay algunas cosas que probablemente enfocaría de otra forma si volviera a empezar 2015, pero creo que toca más pensar en futuro que en esas circunstancias de las que uno no está satisfecho.

No me va a dar un ejemplo.

No, no quiero poner balones en el punto de penalti a los adversarios.

Los adversarios, en este caso la oposición, critican la contradicción de su lema de campaña ‘Respuestas’ cuando dicen que su legado deja muchas preguntas como el proyecto del Mercado Central, el hotel de Arenales, infraestructuras educativas…

La oposición ha tenido poca imaginación en estos cuatro años y ahora también están mostrando cortedad de miras políticas. Nuestro lema ‘Respuestas’ es el reflejo a lo que han sido estos cuatro años que se ha caracterizado por intentar resolver los problemas con los que nos encontramos y hemos intentando dar respuestas a cada uno de ellos. Es evidente que hay algunos asuntos que no han sido resueltos, que están pendientes por su complejidad; y es evidente que han surgido nuevos problemas que también necesitan respuestas. Pero yo creo que la oposición no puede ser monotemática. Nos lo han puesto fácil, se han centrado solo en un elemento de la gestión que precisamente crearon ellos, el Mercado Central, y han estado cuatro años viviendo de ello.

¿Cuáles destacaría de lo que dice que han resuelto?

Hemos abierto la oficina de dirección general de Tráfico en Elche; las instalaciones deportivas del barrio Los Palmerales, que estaban cerradas; el Centro Hernandiano, que también estaba cerrado; las instalaciones de Asfeme [Asociación de familiares y personas con enfermedad mental de Elche, Crevillente, Santa Pola y la Isla de Tabarca]; el Instituto Tecnológico de la Palmera… vamos a abrir en breve la Residencia Juvenil de Altabix. Esto en cuanto a los problemas heredados. Es cierto que no hemos resuelto el problema del Mercado Central porque todavía estamos en la fase de excavaciones arqueológicas, pero no es por voluntad del equipo de gobierno, sino por la complejidad que lleva actuar en un espacio que tiene un extraordinario valor arqueológico.

En esta recta final tanto en el Consell como en el Ayuntamiento las relaciones PSPV-Compromís han ido deteriorándose. En Elche son sucesivas las críticas entre ustedes en los últimos meses que denotan una falta de lealtad, pero pese a ello se necesitan para repetir en el poder. ¿Cómo explicar esto al electorado?

Forzosamente tengo que hacer un balance positivo de lo que han sido las relaciones con nuestros socios en estos cuatro años. Creo que el acuerdo con Compromís y Partido de Elche ha permitido que adoptemos decisiones positivas para la ciudad en terrenos como reactivación económica, participación ciudadana, política social y mejora de los servicios públicos. Este acuerdo por tanto ha dado buen resultado a la ciudad y es normal que las relaciones se enfríen cuando se llega al momento de la competencia electoral. Lo importante es que hayamos sido capaces de darle estabilidad a la ciudad, que ha sido un gobierno que no ha generado sobresaltos y que ha estado centrado en atender las necesidades y los retos de la ciudad.

Descarta o ve con buenos ojos una alianza postelectoral con Ciudadanos, que ha actuado como socio externo casi todo el mandato.

Primero hay que ver qué ocurre en mayo. Nosotros concurrimos a las elecciones con el objetivo de mejorar nuestro resultado electoral y que nos permita gobernar con autonomía siendo conscientes de que las mayorías absolutas ya no se van a producir prácticamente en ninguna gran ciudad española.

¿Le preocupa que les pueda restar votos a la izquierda de Elche la tan cuestionada actuación de Vicent Marzà por unos vecinos que asumen que no ha tenido un buen papel en materia de infraestructuras educativas? De hecho, ustedes también han criticado abiertamente al conseller.

Estoy convencido de que hemos tomado decisiones en el ámbito educativo que van a conseguir dar respuesta a todas las necesidades educativas que la ciudad ha acumulado a lo largo de 20 años. Y hemos puesto sobre la mesa en nuestra relación con Conselleria todas las necesidades educativas, las que había en 2015 y las que han sido sobrevenidas como el colegio de El Altet o como el Centro Nacional de Referencia del Calzado que ayer mismo anunciábamos que va a ser incluido en Edificant. Vamos a ser la ciudad de la Comunidad Valenciana que obtenga más fondos del plan Edificant.

Es cierto que hay situaciones concretas como el colegio La Paz de Torrellano que hay malestar entre los vecinos que nosotros entendemos pero más allá de este hecho este gobierno en su colaboración con la Generalitat va a ser capaz de finalizar el mandato con acuerdos firmes y con financiación y procesos de licitación por un importe de 35 millones de euros. Eso es la mayor inversión educativa que jamás se ha producido en nuestra ciudad. Todos quisiéramos que ya hubiesen comenzado las obras en Els garrofers, en Las Bayas, en el colegio público La Paz y en el instituto número 11. Todo hubiera sido más fácil si en lugar de encontrarnos con 20 años de atrasos en las infraestructuras educativas, nos hubiésemos encontrado con una situación normal. ¿Qué puedo decir yo de la Generalitat y su relación con Elche en materia educativa? Que hemos encontrado respuesta a todo lo que hemos solicitado.

¿Y los barracones?

Y los barracones van a ir saliendo uno detrás de otro.

Pero dijeron que los eliminarían en este mandato.

Bueno, sentamos las bases para dar solución a todas las necesidades educativas. Hemos conseguido más de lo que pensábamos inicialmente. Nosotros admitidos, entendemos, somos conscientes del cabreo de los padres del AMPA de algún centro educativo como ocurre en Torrellano pero eso no nos puede impedir hacer un análisis más global y ver el gran salto que hemos dado y cómo dejamos la ciudad.

Precisamente en Torrellano se acaba de constituir un partido fruto de “la dejadez” que aseguran vienen sufriendo por parte de la administración local y autonómica. En El Altet concurrirá una agrupación que aboga por segregarse de Elche y en La Marina el malestar también es patente.

Ha habido una estrategia política a lo largo de este mandato durante el cual se ha estado preparando esta situación para llegar a formar un partido político.

¿Niega que haya habido dejadez?

Ha habido una estrategia política por parte de una serie de vecinos en algunas pedanías bajo la crítica de la dejadez orientada a la constitución de una formación política. Y eso se veía venir desde hacer varios años. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por mejorar el funcionamiento de los servicios públicos en las pedanías. Es cierto que la capacidad inversora la hemos recuperado en 2017 y 2018. En el 15 y 16 no había capacidad por la situación económica heredada y la legislación restrictiva. Creo que se ha sobreactuado expresando el malestar con la finalidad de constituir plataformas políticas.

En caso de que se unieran no sería descabellado pensar que podrían lograr representación municipal. ¿Pactaría con ellos para retener el gobierno tras el 26M?

Estoy convencido de que esas alternativas políticas van a tener poco recorrido.

En clave orgánica. Nos consta el malestar de una militancia ante el proceso de confección de las listas. ¿De qué sirve que voten los nombres de la candidatura si luego el partido decide lo que quiere?

Esa es una pregunta que hay que hacérsela a los responsables orgánicos, a los miembros de la Ejecutiva, y no a mí. Se ha optado por un mecanismo de conformación de las candidaturas que combina la acción de tres elementos, la militancia -la asamblea-, la dirección política y el candidato o la dirección institucional y hay que saber conjugar esos elementos. Pero insisto, si me pregunta por qué no se respetan los resultados de una asamblea, eso deberá formulárselo a los que han tomado esa decisión.

De hecho usted ha pedido que se incluyan nombres de personas que no aparecen en la lista y en estos cuatro años le hemos visto perder poder en el partido hasta quedarse prácticamente solo en la actualidad. ¿Se puede volver a gobernar si ni los suyos le respaldan?

Yo hago el análisis de otra forma. Cualquier militante del PSOE que conforme una candidatura es de confianza y creo que a veces se hacen enfoques demasiado bruscos. Yo decidí no presentarme como candidato a la secretaría del partido consciente de que tenía que centrarme en este último año en la institución y en intentar mejorar el resultado electoral del partido socialista. Tengo una situación dentro del partido donde me siento valorado, respaldado y apoyado como el alcalde del PSOE que ha sido capaz de sacar a flote una situación institucional compleja. Esta es la séptima ciudad más importante para el PSOE y hemos gobernado sin sobresaltos y transformando la ciudad. Y eso se valora tanto por el partido a nivel local como federal y autonómico.

Pero no se presentó porque no tenía posibilidades de ganar a Alejandro Soler.

No me presenté porque quería centrarme en la recta final del mandato y en el objetivo importante que era el 26 de mayo.

Qué valoración hace de la entrada de Soler en los puestos de salida para el Congreso de los Diputados, o de los ilicitanos Francis Rubio y Toñi Serna en la lista autonómica.

Positiva. Elche va a tener una buena representación en las Cortes valencianas y las Cortes nacionales. El resultado electoral de 2016 impidió que hubiera un ilicitano en el Congreso de los Diputados y estoy convencido de que ahora entrará Soler.

El malestar es también evidente en las bases que critican la inclusión de Ángel Franco, conocido por dirigir en la sombra los designios de la agrupación de Alicante, como cabeza de lista al Senado. ¿Comparte ese malestar?

La agrupación de Alicante ha apoyado a un militante con una trayectoria dilatada como Ángel Franco y esas decisiones hay que respetarlas.