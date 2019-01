La independencia de Elche toma partido en las elecciones

Las dos pedanías más grandes de Elche van a contar, de cara a las elecciones municipales de mayo, con sus respectivos partidos. El primero, El Altet Decide, ya constituido, con un objetivo claro, independizarse del municipio. El segundo, Torrellano Elige, en proceso de creación, también buscaría segregarse en caso de que las vías de diálogo con el Ayuntamiento para mejorar el trato que reciben no resultasen.

Este viernes por la tarde la pedanía pegada al aeropuerto Alicante-Elche acogió la presentación en sociedad del movimiento político, el último paso dado por los vecinos tras constituirse como Asociación Vecinal El Altet – Arenales por un Nuevo Municipio en el verano de 2017. Al frente de este proyecto se encuentra el que fuera su alcalde pedáneo elegido democráticamente, Ángel Jesús Soler, hasta su dimisión forzada por el alcalde Carlos González justo un año después.

Entre los motivos que les han llevado a concurrir a las elecciones aducen que se sienten “olvidados y perjudicados” por la administración local. Aducen falta de inversiones en “materias básicas” como infraestructuras educativas o sanitarias o “falta de mantenimiento y de limpieza” en general. Sin embargo, el equipo de gobierno (PSOE, Compromís y Partido de Elche) sí que parece que haya tenido gestos y anuncios para rebajar las ansias independentistas. Los últimos, un plan de inversiones para este enclave de 5.432 habitantes en los presupuestos municipales. “Sí pero no se van a aprobar”, responde Soler. O unas modificaciones presupuestarias concretas que se tienen que llevar a pleno, “que aunque las aprueben llegarían muy justos a mayo para su redacción y puesta en marcha y si cambia el gobierno local se podrían quedar en nada”, añade.

Con todo, para comprender todos los porqués no nos podemos quedar en los últimos años y tenemos que mirar al pasado. Al reciente, con el cambio de nombre del aeropuerto, anteriormente conocido como El Altet y que en 2013 pasó a denominarse Alicante-Elche tras las gestiones de la anterior alcaldesa de la ciudad, la popular Mercedes Alonso. “Nos generó invisibilización”, esgrime el alcaldable de la formación. “En lugar de potenciar El Altet como núcleo turístico, lo que hicieron fue cambiar el nombre, borrar El Altet del mapa y poner Elche”, dice molesto.

Y también tenemos que viajar al siglo XIX cuando tuvo lugar el primer movimiento segregacionista. Ocurrió en 1881 cuando no lograron anexionarse a Alicante ciudad. También buscaron adherirse a Alicante durante la República primero y a comienzos de la Guerra Civil después. Ese afán de pertenecer a la capital de provincia se explicaba entonces porque en aquella época las conexiones estaban más enfocadas al norte que al sur. En las últimas décadas, al tiempo que se apagaba el sentimiento proalicantino, no crecía la sensación de identidad hacia Elche, cuyo núcleo urbano está a 20 kilómetros. En esas llegó en los años 90 otro intento de constituirse como entidad local menor para lograr una cesión de competencias (y no una segregación) “pero también la tumbaron, llegó al Tribunal Supremo con un recurso y se desestimó por defecto de forma”, explica Ángel Jesús Soler.

Y ahora se encuentran en el quinto tentativa con la que pretenden “una autonomía completa, no depender de nadie, ni de Elche ni de Alicante”. ¿Te sientes más ilicitano o alicantino?, le preguntamos. “Me siento de El Altet”, responde. Sobre las similitudes con el procés catalán, niegan la mayor, “Nosotros sí que vamos a respetar la ley”, asegura. “y en Cataluña se lo han tomado por las bravas”.

El viaje a la independencia ya lo iniciaron hace año y medio cuando empezaron a trabajar, junto con un gabinete jurídico, en la redacción de una demanda que por la vía administrativa llegue hasta la Generalitat Valenciana para que resuelva y en caso negativo, como se temen, no descartan la vía judicial.

Torrellano Elige

Esta misma semana Elche ha amanecido con la creación de otro partido, en este caso en la pedanía más poblada de la ciudad, Torrellano, con 7.552 habitantes. De momento, están inmersos en los trámites para constituirse como opción electoral y no descartan sumar a nuevas pedanías, varias de ellas también reivindicativas, ni ir de la mano con El Altet Decide, en cuya presentación estuvieron el pasado viernes. “Todavía no nos lo hemos planteado porque es demasiado pronto, pero lo sopesaremos en su momento y quién sabe”, señala Benjamín Chilán, portavoz y secretario general del partido en funciones.

Lo cierto es que sus estatutos recogen la segregación, “pero lo que queremos es que todos los problemas de Torrellano se solucionen, que cumplan las promesas porque vemos que no tenemos una voz real en Elche que lance nuestras peticiones”, apunta Chilán. “Si todos esas peticiones se llevaran a cabo, no habría necesidad de segregarse”, pero avisa, “si Elche sigue sin hacer nada, ya sí nos lo plantearíamos”. Nacidos de la Unión de Asociaciones de Torrellano, sus integrantes aseguran sentir “desafección y malestar” por “la dejadez” de los sucesivos equipos de gobiernos locales.