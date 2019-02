Una asociación de Alicante denuncia trato discriminatorio de un bar a 33 personas con discapacidad psíquica

Las redes sociales han vuelto a servir de altavoz contra supuestas injusticias sociales. En esta ocasión ha sido una voluntaria de APSA (asociación en favor de los discapacitados psíquicos de Alicante) la que publicó en la tarde de este domingo un post en su página de Facebook indignada por el trato recibido en la cafetería Hernández en Guardamar del Segura.

Laura Pérez ha relatado cómo en la excursión semanal del colectivo las siete monitoras y las 33 personas con discapacidad intelectual, “chavales muy educados que solo querían tomar algo y gastar su dinero como lo haríamos cualquiera de nosotros”, se dispusieron a tomar unos refrescos cuando se encontraron con la negativa del establecimiento a atenderles.

Según cuenta Pérez en un mensaje que se ha compartido casi 10.000 veces, la camarera o dueña del local le dijo a la coordinadora de la asociación que no tenía refrescos para todos tras “mirarla mal”. A esta respuesta habría que sumar otra, siempre según la voluntaria, en la que añadía que restaurante de la calle Dunas tampoco había querido servir un bocadillo a uno de los usuarios de APSA con el mismo argumento, que no tenía en este caso pan.

En ese momento se marcharon del bar y se dispusieron a comer en un parque cuando Laura Pérez, a quien no habían visto dentro del establecimiento, se volvió a acercar al lugar y pidió un bocadillo, “esta mujer me dice que sí tiene bocadillos”. En ese momento decide llamar a su compañera “y nada más verla, sin decirle ella nada, le dice la mujer “que no tiene pan, que solo le queda una barra y que no puede hacerle un bocadillo, cuando, segundos antes, tanto la camarera como la cocinera, me habían dicho a mí que sí”.

Tanto para Pérez como para el propio APSA se ha producido “un trato claramente discriminatorio”, sin embargo, en principio no piensan denunciarlo ante la Justicia. “Queremos manifestar nuestra indignación ante este tipo de actitudes, difíciles de asimilar en pleno año 2019 pero que, por desgracia, siguen ocurriendo cada día”, ha dicho el colectivo en un comunicado donde recuerda que llevan desde el año 1961 trabajando “para defender los legítimos derechos de las personas con discapacidad, garantizando su participación en la vida pública como ciudadanos de pleno derecho”.

Respuesta del bar

“No es cierto, en ningún momento ha habido discriminación”, así de tajante se muestra a eldiario.es la encarga del bar quien dice sentirse “abrumada” por la repercusión que está tenido la denuncia de APSA.

A su juicio, no les sirvieron los refrescos “porque no disponíamos de tantos”. “Les ofrecimos otras opciones de bebida y no quisieron”, añade visiblemente molesta. Con respecto a los bocadillos también esgrime: “No tenemos capacidad para hacer tantos bocadillos, sí que había para una barra de pan pero no para más”.

Y es que asegura que no disponen de tanto género porque siguen la política de “comprar lo que se gasta y esto es un bar de pescadores y menos en temporada baja y un domingo a la hora de la comida”.

Por último, afirma que hubo otros clientes que podrían atestiguar que no hubo discriminación y denuncia que la camarera está sufriendo insultos en redes sociales desde entonces “y eso no se puede consentir, no ha dormido toda la noche”.