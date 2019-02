El exinterventor Urruticoetxea apunta contra el ‘faraón’ de Crevillent: “En el Ayuntamiento había una trama de corrupción generalizada”

En la mañana de este lunes han comenzado los testimonios en relación al caso de presuntas irregularidades en la adjudicación de los servicios de mantenimiento de los centros deportivos en el Ayuntamiento de Crevillent https://www.eldiario.es/cv/Nuevo-Anticorrupcion-PP-valenciano-Crevillent_0_844816403.html , gobernado por el popular César Augusto Asencio desde 1995.

Asencio, conocido como el ‘faraón’ de Crevillent por su afición a la egiptología tendrá que declarar en calidad de imputado, ahora conocido como investigado, en el mes de marzo, es decir, a escasos dos meses de las elecciones municipales a las que vuelve a concurrir por décima vez.

La causa abierta por la titular del juzgado de instrucción número 4 de Elche señala, tras una denuncia que realizó Compromís ante la Fiscalía Anticorrupción, la presunta existencia de delitos de prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos tanto para el también diputado provincial de Cultura como para 9 investigados más, entre los que se encuentran otros concejales del PP y trabajadores municipales.

En este sentido, este lunes ha comparecido como testigo alrededor de una hora el exinterventor municipal de Crevillent entre 2009 y 2014 Fernando Urruticoetxea para dar su versión de unos hechos que se remontarían desde el 2005 hasta la actualidad. Urruticoetxea, visiblemente molesto, ha explicado a los medios de comunicación que su declaración había sido “desmoralizadora” ya que “no me han hecho ni una sola pregunta sobre las condiciones de trabajo en las que desarrollé mi labor y si eran acordes a mi cargo”.

Este funcionario, conocido en todo el país por haber plantado cara a varios alcaldes y regidores, ha añadido que las preguntas que le han hecho "no llega a ni a la punta, ni a la uñita del iceberg de la trama de corrupción generalizada que había en el Ayuntamiento de Crevillent; uno de ellos, Deportes de una forma manifiesta, notable y evidente, con un concejal que actuaba de una forma claramente arbitraria e irregular".

Es más, según Urruticoetxea, las irregularidades no solo le remitían al área de Deportes, ya que “la arbitrariedad era la norma en la gestión del ayuntamiento de Crevillent", ha incidido. A este respecto ha sentenciado, de forma “clara”, que “la corrupción estaba instalada en el Ayuntamiento de Crevillent con una complicidad generalizada entre los funcionarios no solo entre los órganos de Gobierno del Ayuntamiento". Complicidad en la que participan los empleados públicos con "tráfico de regalos, influencias, amiguismo y clientelismo". En preguntas a los periodistas, el exinterventor ha confesado entre lágrimas que ha sido la "única voz discordante en esos cuatro años", lo que derivó en "situación personal jodida".

Dimisión

Compromís ha vuelto a insistir, como hiciera en diciembre del año pasado, la necesidad de que el alcalde dimitiera por responsabilidades políticas en este caso. El portavoz de Compromís en el consistorio crevillentino, José Manuel Penalva, también ha declarado como testigo y a la salida del juzgado ha concretado a los periodista que estima que podría haberse defraudado entre 4 y 5 millones de euros.

Por ese motivo, el también diputado provincial no entiende por qué el Ayuntamiento no se ha personado como acusación particular “para defender los intereses públicos” del consistorio. Según ha revelado el responsable de Compromís, han estado indagando durante años en relación a una “una serie de certificaciones” que habían detectado “y que no se estaban prestando en una ciudad deportiva que llevaba años cerrada”. “Estas certificaciones alguien las tenía que avalar; y en Deportes, el único coordinador que había era una persona que tenía relación directa con la empresa que tenía la adjudicación -ha especificado- tal era la relación que era de parentesco, familiar”.

Por último, ha defendido que dicho coordinador, de nombre Francisco Manuel Serna González, “debería haber abstenido de todo el procedimiento de contratación”. “Y como eso estaba avisado el gobierno en los plenos y las comisiones, entendíamos que no se estaban tomando medidas y se estaba pervirtiendo el erario público”.

Comisión de investigación

Por otro lado, este lunes ha llegado a su fin la comisión de investigación iniciada en julio de 2017 para indagar sobre los elevados costes fuera de contrato que se venían pagando cada año por parte del consistorio crevillentino en el área de jardinería.

José Soriano, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), formación que solicitó su apertura, ha acusado al alcalde Asencio, de “cerrarla en falso” y ha anunciado que buscará “otras vías para aclarar este asunto”. Según Soriano, “el Gobierno ha demostrado poca neutralidad y ha dejado pasar una oportunidad de oro para justificar importantes sobrecostes en el área de Jardinería”.

“Lo único que ha quedado claro en esta interminable comisión es que el contrato de servicios de mantenimiento de zonas ajardinadas de Crevillent es insuficiente para la prestación del servicio que se detalla en el pliego de condiciones técnicas”. Soriano ha confirmado que “la falta de transparencia y las justificaciones vanas del equipo de Gobierno han sido el detonante para que desde Ciudadanos se busque otras vías aclaratorias ante estos elevados sobrecostes”.

Por su parte, el resto de la oposición que conforma Compromís, PSOE y L’Esquerra han optado por presentar sus conclusiones de manera consensuada a la comisión que investiga el contrato del mantenimiento de jardines. Para estas tres fuerzas el funcionamiento de esta comisión “ha venido marcada por el comportamiento del alcalde quien en calidad de Presidente de la comisión –afirman- ha jugado el papel de abogado defensor sin el mínimo atisbo de imparcialidad”, así como llamando a personas a declarar de manera unilateral sin consensuar con el resto de componentes o negándose al ejercicio de transparencia de dejar grabar las sesiones de dicha comisión.

Las conclusiones que han presentado este lunes a la sesión final del procedimiento advierten “una clara falta de control en todos los aspectos que se relacionan con dicha contrata”.