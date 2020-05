La caravana de coches convocada por el partido de ultraderecha Vox recorre las calles de València

Una caravana de vehículos envueltos en su mayoría de banderas de España ha recorrido este sábado por la mañana las calles de València en una protesta convocada en las diferentes capitales españolas por el partido de extrema derecha Vox para protestar contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis del coronavirus.

En el caso de València, el paseo de la Alameda se ha llenado de coches a las 12.00 horas y tal y como estaba previsto, la marcha ha discurrido por el centro de la ciudad hasta la plaza de Sant Agustí.

#CrisiCoronavirus | L’Albereda de València s’ompli de cotxes per la manifestació convocada per @vox_es a tot l’estat espanyol per a protestar contra la gestió del govern de la crisi de la Covid-19.



