Oltra pide al PSPV que vuelva a la “lealtad política” para reconducir la situación en Palma de Gandia

La coportavoz de Compromís Mónica Oltra ha reclamado al PSPV-PSOE “que se vuelva a la normalidad política, al acuerdo político y a la lealtad política”, y ha dicho que si no se hubiera presentado la candidatura socialista a la alcaldía de Palma de Gandia “el PP no la habría podido votar”, según ha publicado la agencia EFE.

Oltra se ha pronunciado así sobre el acceso del PSPV a la alcaldía de Palma de Gandia, que ocupaba Compromís, con los votos del PP y ha dicho que “es una situación desde el punto de vista político incomprensible, y desde el punto de vista humano muy doloroso”, por no “adjetivarlo de otra manera”.

La también vicepresidenta del Consell ha señalado a los medios de comunicación que, “aprovechar la muerte prematura” de la alcaldesa de Compromís “para hacer un pacto entre PP y PSPV” que le arrebate a la fuerza política más votada la alcaldía y pase al PSPV, que tiene la mitad de ediles que Compromís, “está fuera políticamente del pacto del Botànic”.

En Palma de Gandia el resultado de las últimas elecciones fue de 4 concejales para Compromís, 3 para el PP y 2 para el PSPV-PSOE.

Oltra ha recordado que en ese pacto “quedó muy claro” que la fuerza política botánica que más apoyo tuviera ocuparía la alcaldía y sería apoyada por los otros partidos del Botànic, y ha resaltado que con la legislación anterior se podía votar a cualquier persona del pleno para la alcaldía, pero con la nueva hay que presentar una candidatura para poder ser votada.

“Si la candidata socialista no se hubiera presentado, el PP no la hubiera podido votar” y no podría “haberle regalado nada”, ha indicado Oltra, quien ha añadido que “es obvio que 2 y 2 son 4; en este caso 2 y 3 son 5, y esos 5 habían pactado en contra” de los otros 4 de Compromís.

Dimisión para negociar

Desde el colectivo comarcal de la Safor de Compromís se ha exigido la renuncia de la socialista Trini Miñana como alcaldesa, y que así demuestre "de buena fe" que no hubo pacto con el PP para desalojar a la coalición, y que el apoyo fue unilateral de los populares.

Esta condición sería el primer paso para demostrar, según los nacionalistas, que en el PSPV hay voluntad de acuerdo, como han afirmado durante las últimas horas. A partir de ahí aseguran que se puede alcanzar un pacto de gobierno para el resto de la legislatura.

De no darse esta exigencia Compromís afirma que exigirá nuevamente la expulsión, y si no se produce "se reunirían las ejecutivas de ambos partidos y tendría sus consecuencias".