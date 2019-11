Nombrada la nueva alcaldesa de Palma de Gandia con votos de PSPV y PP "aprovechando" la muerte de su antecesora de Compromís

Tres semanas después de que muriera la alcaldesa de Palma de Gandia, Inma Escrivà, de Compromís, la coalición ha perdido el gobierno de la localidad de la Safor tras la suma de votos en el pleno de los tres concejales del PP y los dos del PSPV, y que han dejado en minoría al candidato de Compromís, Manolo Sansaloni, llevando de nuevo a la alcaldía a la socialista Trini Miñana,

Esta situación producida en el pleno de este jueves a mediodía, se ha dado después de que según el PSPV no fructificaran las negociaciones con Compromís, negociaciones que se sostuvieron hasta la noche de este miércoles. Dada la situación los socialistas afirmaron que volverían a votar a su candidata como en el mes de junio; entonces cada formación votó a su candidato y por tanto Compromís, con cuatro concejales consiguió la alcaldía. No obstante ahora el PSPV, curiosamente la fuerza con menos votos y concejales (dos representantes) ha alcanzado la alcaldía tras el apoyo del PP.

Este respaldo no obstante no ha sido del todo inesperado, ya que la fuerza de derechas ofreció al PSPV votar a su candidata para desalojar a Compromís de la alcaldía. Pero este ofrecimiento no gustó a la dirección comarcal que pidió que no se negociara ningún pacto, a pesar de ello este apoyo unilateral del PP al PSPV ha conseguido el fin que pretendían los populares sin pacto de por medio.

Tras ello el PP ya ha propuesto la creación de un gobierno "de concentración" de las tres formaciones que ha sido rechazado inmediatamente por Compromís. Ahora cabrá esperar a la decisión de la alcaldesa del reparto de delegaciones que negocie puesto que los socialistas solo tienen 2 de los 9 concejales del pleno.

Críticas de Comprmís

Desde Compromís se ha mostrado "repulsa e indignación" ante lo que consideran un "pacto" entre el PSPV y el PP, que" aprovechando la muerte de nuestra compañera y alcaldesa de Palma de Gandía, Inma Escrivà, han acordado quitarle la alcaldía a Compromís-Gent de Palma".

Ante esta situación Compromís ha exigido al PSPV "que cumpla con aquello acordado en el pacto del Botánico y haga dimitir a la actual alcaldesa o proceda a su expulsión del partido".

Esta situación ya se produjo de forma similar en Sueca, donde pese a la victoria de Compromís el candidato del PSPV se apoyó en la derecha para desbancar a la coalición del gobierno, lo que costó la expulsión de los ediles del partido.

El PSPV quiere negociar

Con la nueva situación con Miñana en la alcaldía los socialistas afirman que "se tendrá que volver a negociar", reconociendo la "difícil" situación en la que quedan con una minoría de 2 concejales de 9 miembros del pleno.

En el PSPV aseguran que el PP "se ha aprovechado" de la situación de desacuerdo entre las dos fuerzas del Botànic para profundizar en la división. No obstante añaden que "seguro que ahora Compromís piensa en lo que ha pasado".