La 'megaoficina' que proyecta CaixaBank en el centro de València será la mayor de España

CaixaBank abrirá en la calle Barcas de València, en los bajos del Hotel Reina Victoria, su mayor oficina de España en un local de 2.200 metros cuadrados distribuídos en dos plantas en las que trabajarán 80 empleados. La nueva sucursal será del tipo all in one (todo en uno) ya que desde las instalaciones se ofrecerán todos los servicios que da CaixaBank: clientes minoristas, banca privada y premier, empresas y negocios.

Este nuevo espacio que abrirá sus puertas en el centro de València y tendrá asignados unos 16.500 clientes. Cada tipo de clientes tendrá acceso por una vía pública. Además el complejo se completará con uespacio 'Day one' a través del cual se atenderá a emprendedores y 'startups' que quieren lanzar sus negocios, así como una zona de restauración.