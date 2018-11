Anna Moner guanya el Ciutat d’Alzira de novel·la amb “La mirada de vidre”

L’escriptora i artista plàstica Anna Moner ha sigut la guanyadora del XXX Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira amb La mirada de vidre, en un certàmen que, per primera vegada en la història, hi ha paritat entre el nombre d’homes i dones guardonats als Premis Ciutat d’Alzira. Els guanyadors i guanyadores de les diverses modalitats van recollir la nit del divendres 9 de novembre el trofeu dissenyat per Manuel Boix durant el sopar dels premis que convoca Edicions Bromera.

L’acte, conduït per la periodista Maria Fuster, va comptar amb l’actuació del grup valencià Urbàlia Rurana i hi van assistir vora 800 persones, entre les quals estaven el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio; el conseller d’Educació, Vicent Marzà; el conseller d’Hisenda, Vicent Soler; nombrosos representants polítics de diversos municipis del nostre territori i representants del Consell i la Diputació, membres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i del Consell Valencià de Cultura, a més d’altres líders polítics i representants dels principals sindicats i entitats com Escola Valenciana.

A aquesta edició s’havien presentat un total de 242 originals ˗xifra que marca un rècord històric de participació˗, que optaven a una dotació global de 72.000 euros. El XXX Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira està dotat per l’ajuntament d’aquesta localitat amb 16.000 euros. La mirada de vidre, d’Anna Moner, és un relat ambientat en la Barcelona dels inicis del segle XX en què s’entremesclen l’ocultisme i les investigacions científiques poc ortodoxes. L’obra revela l’interés de l’autora per temes com la fotografia clínica i la fotografia espiritista, el devastador món de les addiccions, l’ús terapèutic i artístic de l’electricitat, l’anàlisi de l’expressió facial, la sensibilitat tàctil o el poder de la mirada, entre d’altres. La novel·la, a més a més, està amerada d’atmosferes tèrboles i seductores que voregen l’abisme.

Anna Moner (Vila-real, la Plana Baixa, 1987) forma equip artístic amb Sebastià Carratalà i ha publicat una dotzena de relats en reculls diversos, les novel·les Les mans de la deixebla (Premi Enric Valor 2010), El retorn de l’Hongarès (Premi Alfons el Magnànim 2014, Premi Túria 2015 i Drac de Sant Jordi 2015 de Catalunya Ràdio i del diari cultural Núvol) i Gabinet de curiositats (Premi de la Crítica al millor assaig 2016). És col·laboradora del diari La Veu, la Cartelera Turia, la revista Lletraferit i el magazín radiofònic Al ras, d’À Punt Mèdia, on ha conduït l’espai de literatura La biblioteca d’Hipàtia i en el qual actualment duu a terme La llanterna màgica. A més, ha estat l’Ambaixadora de la Lectura 2017.

Per la seua banda, el XXIV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General ha sigut per a David González Jara per Las moléculas de la vida, presentat originalment en castellà; el XX Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta l’ha guanyat Lourdes Toledo per Amèrica endins, i el XIII Premi de Poesia Ibn Hafaja ha distingit Alba Fluixà per Galeria d’incerteses. Tal com ja es va fer públic, el guardonat amb el XIII Premi de Teatre Palanca i Roca ha sigut Toni Cabré, per Okupes particulars; Vicent Dasí ha merescut el XXIII Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil per Doc Doggie. Unitat de Medicina Estrambòtica; Martín Piñol, autor de Superbaguet, ha estat guardonat amb el XXIII Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre i, per últim, el III Premi Internacional d’Àlbum Il·lustrat Enric Solbes Consorci Ribera i Valldigna ha estat per a la il·lustradora Seta Gimeno, amb Nina.