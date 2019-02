Llibres i documents de Josep Garcia Richart passen a complementar l'arxiu de l'Espai Joan Fuster

Eren el nucli d'una tertúlia intel·lectual i política de llarga durada durant els anys del franquisme i encara posteriorment. Anb la figura de l'assagista Joan Fuster com a referència, aquell nucli d'amics el formaven el periodista Vicent Ventura i els escriptors Josep Iborra i Josep Garcia Richart. El fons bibliogràfic i documental d'aquest darrer, nascut a Xàtiva el 1929 i mort a Polinyà el 2015) ha passat a complementar la biblioteca i arxiu de l'Espai Joan Fuster, a Sueca, gràcies a la donació que n'han fet els seus familiars, encapçalats per la seua gemerna Elena, a través de l'Ajuntament de Sueca.

La donació inclou 3.000 llibres, desenes de fotografies, mecanoscrits de la correspondència, 130 poemes inèdits de Garcia Richart -amb una selecció d'una trentena de peces que el mateix autor va fer a manera d'antologia sota el títol Exercici de vellesa-, anotacions memorialístiques sobre la tertúlia de Joan Fuster i un treball molt singular: la traducció dels famosos assaigs, les cartes i el dietari de viatge de Michel de Montaigne.

Salvador Ortells, director de l'Espai Joan Fuster, el museu, arxiu i centre de documentació instal·lat a la que va ser casa de l'escriptor, no dubta a qualificar de "joia" aquesta traducció inèdita de l'obra completa de Montaigne. També destaca l'interés de la poesia de Garcia Richart i el valor de les anotacions sobre les tertúlies amb Fuster, que contribuiran a facilitar als investigadors l'estudi de la figura de l'autor de Nosaltres, els valencians.

Arxivadors amb part dels documents de la donació de la família de Garcia Richart.

Pel que fa als volums de la biblioteca de Garcia Richart, és inevitable que s'hi donen moltes repeticions de títols que ja formen part de la biblioteca de l'assagista, però del 1992 (any de la mort de l'escriptor) al 2013, permeten completar els fons "amb aquells llibres que Fuster hauria comprat si haguera estat viu", en paraules d'Ortells. La donació inclou fotografies en les que apareix Fuster amb els membres de la tertúlia i altres amics i coneguts.

"El meu germà estava molt preocupat els últims anys de la seua vida sobre el futur de la seua biblioteca i vam pensar que l’Espai Joan Fuster era un bon lloc per conservar-lo per l’amistat que havia mantingut sempre amb ell", va explicar Elena Garcia Richart en formalitzar la donació. "Hauria estat una gran alegria per a ell saber que els seus llibres, la seua obra poètica i els seus treballs de traducció es guardaran a casa del seu amic, on tindran un racó que conservarà la seua memòria".

Josep Garcia Richart, que va mantindre una gran amistat amb Vicent Ventura, va escriure en el seu dietari que Fuster havia estat la persona que més l'havia influït. "El que m'ha impressionat sempre d'ell", escrivia, "és que era una perfecta màquina de pensar, de raonar, d'examinar les coses i els homes".

La família ha agraït a l'Ajuntament de Sueca que acceptara la donació i ha manifestat el seu reconeixement a les persones que l'han facilitada, Francesc Pérez Moragón, director honorífic de l'Espai Fuster, Enric Iborra, fill de Josep Iborra, i el mateix Salvador Ortells.