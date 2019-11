La “bona collita” dels curtmetratges valencians camí dels Goya

Nou són els curtmetratges valencians seleccionats per a competir per les nominacions de la 34 edició dels Goya. Els curts s’han triat d’un total de 35, una xifra que suposa que un 25% dels curts precandidats estan dirigits per un director o directora valencià, o produïts per una empresa valenciana.

D’aquests nou curts –quatre més que l’any passat– tres competeixen en la categoria de ficció, dos són documentals i quatre d’animació. Aquesta última categoria és la que té més representació, ja que, dels 10 possibles guanyadors, quatre són valencians: Madrid 2120 de José Luis Quirós i Paco Sáez (Lightbox), Miss Mbulu de Ben Fernández (Jaibo Films), Tututú de Rosa Peris (Rosa i Mercedes Peris) i Vs Santa d’Aitor Herrero i Raúl Colomer (Barreira).

En la categoria de millor curt documental figuren Los que desean d’Elena López Riera (Alina Film) i Makun (No llores). Dibujos en un CIE d’Emilio Martí (Emilio Martí).

En la categoria de curtmetratge de ficció es presenten Sushi de Roberto Martín (Mammut), Cocodrilo de Jorge Yúdice (Jorge Yúdice) i Muero por volver de Javier Marco (White Leaf Produccions).

D’aquests nou curtmetratges, quatre han disposat d’ajudes a la producció que concedeix anualment l’Institut Valencià de Cultura: els documentals Los que desean i Makun (No llores). Dibujos en un CIE i les produccions d’animació Miss Mbulu i Tututú.

El resultat d’anys de treball

Segons el director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia, José Luis Moreno, aquesta preselecció no suposa cap sorpresa, ja que tots els anys trobem nominacions valencianes en els Premis Goya. «És una tasca que nosaltres estem fent des de fa més de deu anys i hi ha una collita que es nota», apunta José Luis Moreno.

El pas següent per a acostar-se als Goya és esperar les votacions dels acadèmics. Ells decidiran quins dels 35 títols preseleccionats opten finalment als Premis. Haurem d’esperar els resultats per a conéixer exactament quina serà la representació valenciana en els Goya, que se celebraran el pròxim 25 de gener.