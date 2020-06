La sociòloga María Ángeles Durán inaugura un cicle sobre l’impacte de la Covid-19 i les persones majors

María Ángeles Durán, catedràtica de Sociologia, Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política i doctora ‘honoris causa’ per la Universitat de València, protagonitzarà demà dimarts, 30 de juny, la primera sessió del cicle de conferències en línia ‘Les persones majors davant la Covid-19’, una iniciativa del Vicerectorat de Cultura i Esport a través de la Nau Gran.

La conferència, titulada ‘Una nova manera d'estar en el món’, serà presentada i moderada pel vicerector Antonio Ariño i podrà seguir-se en directe, a les 10 hores, en el Canal YouTube del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

El col·lectiu de les persones majors ha sigut el més fortament colpejat per la pandèmia de la Covid-19, com demostren els més de 19.500 morts amb coronavirus o símptomes compatibles en residències d'ancians, i continua sent, sens dubte, la població més vulnerable enfront d'un possible i temut rebrot en els pròxims mesos. La crisi sanitària ha posat en evidència les enormes deficiències del model residencial espanyol i ha col·locat en el centre del debat el paper imprescindible de les cures.

La catedràtica de Sociologia María Ángeles Durán ha dedicat una part molt important de la seua carrera a estudiar el treball no remunerat i l'economia de les cures. En ‘Una nova manera d'estar en el món’, Durán reflexionarà sobre l'enorme impacte de la Covid-19 en el col·lectiu de les persones majors, però més enllà, abordarà qüestions com la contribució econòmica, social i cultural de les persones d'edat avançada al benestar social; la necessitat creixent de cures i l'aparició d'una nova classe social precària: el cuidatoriado; l'impacte de l'envelliment demogràfic en el futur i, en última instància, com assenyala el títol de la conferència, sobre la necessitat d'inventar una nova manera d'estar en el món, a la llum de les dades sociodemogràfiques i econòmiques, i en definitiva, de repensar la nostra cultura, les nostres relacions socials i una nova generació de drets humans.

María Ángeles Durán és doctora en Ciències Polítiques i Econòmiques i ha sigut catedràtica de Sociologia en la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Saragossa i encarregada de la càtedra en la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Autònoma de Madrid. Professora d'Investigació en el CSIC, ha dirigit el Departament d'Anàlisis Socioeconòmiques i pertangut als Departaments d'Economia i Població. Actualment és consultora d'entitats internacionals i imparteix cursos de postgrau en diverses universitats. És, a més, doctora 'honoris causa’ per la Universitat de València, per l'Autònoma de Madrid, per la Universitat de Granada i de La Rioja. Ha col·laborat amb la UNESCO, l'Organització Mundial de la Salut, la OIT, la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina, amb el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament, la UNFPA i ONU Dones, i ha publicat més de dues-centes obres sobre treball no remunerat, ús del temps, salut, dona, desigualtat i urbanisme. En 2018 va rebre el premi Nacional de Sociologia i Ciència Política que atorga el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), per la seua dilatada carrera investigadora i docent i pel seu paper en la sociologia a Espanya i internacionalment. La seua producció intel·lectual ha deixat petjada en la sociologia del treball, de la família, de la salut i de l'urbanisme, i ha sigut una de les pioneres dels estudis de gènere a Espanya.

La COVID i la intel·ligència digital

Aquest nou cicle de videoconferències, que programarà dues sessions per mes, es dirigeix a un públic ampli amb la finalitat de contribuir a millorar tant la imatge que la societat té de les persones majors com la que aquestes tenen de si mateixes. La singular vulnerabilitat que presenten enfront del Sars-Cov-2; els greus efectes del confinament sobre elles i les especials precaucions que han de mantindre en aquestes circumstàncies; així com la necessitat de proporcionar informació adequada per a cada categoria social; però, sobretot, la urgència de combatre i erradicar pautes d'exclusió sociocultural, han motivat al Vicerectorat de Cultura i Esport a l'hora d'elaborar aquest projecte, que compta, a més, amb una imatge creada per la dissenyadora gràfica valenciana Marisa Gallen.

Després de la primera cita a càrrec de María Ángeles Durán, en el mes de juliol tindrà lloc una altra videoconferència impartida pel catedràtic Josep Redón, Cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Clínic de València i coordinador del Grup d'Estudi de Risc Càrdio-metabòlic i Renal de INCLIVA. Aquest segon encontre tractarà sobre la Covid-19 i la intel·ligència artificial aplicada al camp de la salut. En totes les sessions, que seguiran un format de conversa, els protagonistes ens ajudaran a conéixer com s'han interrelacionat les seues investigacions i aportacions científiques i la seua trajectòria vital; i se centraran molt especialment en com afronten aquest temps incert i com pensen que podem viure'l com a persones i com a societat.