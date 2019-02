Los estrategas municipales de València señalan las redes sociales y la política a pie de calle como claves de la campaña

Tras el primer debate organizado con los estrategas de los partidos valencianos, el colectivo Beers and Politics y la edición valenciana de eldiario.es han organizado un nuevo debate, ahora con los partidos con representación en el Ayuntamiento de València como protagonistas.

La cita se ha celebrado este miércoles en Convent Carmen (Plaça del Portal Nou, 6, de Valencia) y una vez más ha habido un lleno absoluto en la sala. Los protagonistas han sido Clara Estellés (PPCV), Amadeu Mezquida (Compromís), Luis Arquillos (Ciudadanos), Borja Sanjuán (PSPV) y Edgar Bellver (Podem).

Estas han sido las intervenciones más destacadas de los diferentes estrategas.

Clara Estellés (PPCV).- "Es muy importante hacer una planificación de las estrategias desde el punto de vista de gabinete. Nuestra candidatura se basa en potenciar a nuestra candidata, una mujer joven de 37 años con gran bagaje político. En segundo lugar el proyecto de ciudad. Tenemos un relato de futuro y no estamos anclados en pasado. A partir de ahí planificamos acciones muy concretas que vamos a ir viendo. Nos basamos en datos, no es el CIS ni son sondeos, son análisis para segmentar público objetivo; marketing digital, parte de la campaña en redes; las personas, a veces se da mucha importancia a la estrategia digital pero lo más importante es la campaña de tú a tú y acorde a la personalidad de candidata".

"¿Vamos a hablar de los problemas de la gente? La estrategia del miedo no funciona, me pregunto si vamos a hablar del aumento del 20% de las quejas por limpieza o del 10% de las de movilidad. Tirar de la estrategia del miedo demuestra que no hay nada que ofrecer y no hay proyecto de ciudad, nosotros queremos hablar de los problemas de los vecinos de València. Nuestra candidata, María José Catalá, se representa con la justicia la democracia y la igualdad, no son valores propiedad de nadie".

"La mitad de València está crispada con el tema de la movilidad. La movilidad va a estar presente en la campaña, como el tema de la limpieza y de la policía, porque hay menos policía de barrio. Tenemos un plan para esta ciudad, pero creo que está infrautilizada y que puede llegar a mucho más".

El público asistente al debate

Amadeu Mezquida (Compromís).- "Por qué las encuestas se equivocan tanto. Actualmente la volatilidad del voto es muy alta porque hay mucho indeciso. Las elecciones que tenemos por delante están muy abiertas. Nos estamos jugando mucho, los valores y el modelo de sociedad. En este momento pensamos que hay una mayoría social que es democrática y progesista y será clave que vaya a votar. Queremos conseguir esa movilización con proximidad. Vamos barrio a barrio y hacemos actos a pecho descubierto. Las redes son muy importantes y estamos empezando a implantar grupos de difusión de whatsapp. Estamos en primarias, que es un proceso de precampaña, y son abiertas. Otro concepto fundamental es la coherencia. Cómo hacer que el mensaje llegue, tenemos obsesión por simplificar ese mensaje. Proximidad en el mensaje, coherencia e innovación".

"La marca del partido me interesa poco, Compromís no deja de ser un instrumento que cambiará cuando deje de ser útil para la sociedad. Nos interesa la marca València. Hay que recuperar su reputación y levantarla tras años de corrupción. No es momento de partidos, sino de poner en el centro lo que importa y unirse en torno a ello. Nuestra marca es València y nuestro candidato Joan Ribó. Ha sabido gestionar muy bien la diversidad de un Gobierno plural. Es una persona abierta y cercana".

"En 2015 se decidió que había acabado una etapa en la ciudad y que debía empezar una cosa nueva. Estamos dando forma a esa cosa nueva, una València para las personas, de los barrios donde se han atendido reivindicaciones históricas. Cuando hacemos campaña vemos qué barrios han sido más maltratados y nos centramos en esos barrios. Hemos sacado la cultura popular a los barrios y pueblos. Una València más abierta y participativa, más verde y sostenible, creemos en un modelo de movilidad diferente, sabemos que eso enfada y es molesto, cualquier cambio repercute mucho, pero si cogéis los programas de 2015 todos competían por ver quién hacía el carril bici más largo. Genera molestias pero avanzamos a un modelo más sostenible".

Luis Arquillos (Ciudadanos).- "La mejor herramienta que tenemos es el capital humano. El concepto y los mensajes que queremos transmitir, con capital humano, mensaje y candidatos acordes. Tenemos lo fundamental. Las redes sociales tienen una importancia significativa, no conozco ningún candidato que no esté metido en redes, son herramientas súper potentes y obtenemos un feedback que nos permite modular el mensaje. Nuestra estrategia hace tiempo que cambió, esos grandes mítines que se hacían antes en pabellones o plazas de Toros son una batalla que se libra ahora en las redes sociales.

"Candidato y partido deben ir muy unidos. Cuando se vea la marca de partido el ciudadano debe ver al candidato. Si se vota más a candidato o a la marca va en función de la cercanía del candidato. Cuando votamos en clave nacional votamos más a la marca, cuanta más cercanía hay más influye la importancia del candidato. Tenemos candidatos que vienen de la sociedad civil y que no han sido amamantados en partidos políticos".

"Estamos a favor del carril bici pero con información, con participación, con informes de Policía Local. Hoy en día hablar de movilidad en València es encomendarse a la Virgen, se están estrangulando las calles, la contaminación está por las nubes y no baja el tráfico. La ciudad está sucia y abandonada, lo dice el barómetro. En el Cabanyal el personal de limpieza ha tenido que ir escoltado por la policía y eso es un problema de gestión, se trata de gestionar".

Borja Sanjuán (PSPV).- "Lo más importante de las campañas es establecer los marcos. La ciudad es un espacio convivencia, el sitio donde ocurre todo. Vamos a unas elecciones que no son como otras. La primera diferencia es que hay mucha más gente que piensa qué parte de la ciudad se impone más que de qué partido. Esta campaña trata más de eso. Se divide entre demócratas y extrema derecha. La gente tiene derecho a estar asustada, pero va de no asustarse y de ir a votar, va a ir de movilizaciones. Las herramientas permiten microsegmentar mucho el mensaje. La campaña se va a dividir en gente que hace política, que propone política para las personas, y la gente que hace política contra la gente que odia, como la mujer o el inmigrante".

Un momento del debate

"Esta campaña no es la del doberman pero sí que tiene que ver con el miedo. La candidata sí que tiene que ver en unas municipales, sí que es importante. Estas elecciones no van de partidos pero sí que van de Valencia. Aquí pasan cosas de las que nos podemos sentir orgullosos, por ejemplo, València es la primera ciudad que tiene un grupo específico de Policía que se dedica en exclusiva a la protección a mujeres víctimas de violencia de género y protegen a 1.000 mujeres".

"Estamos de acuerdo en que se tiene que avanzar en una movilidad sostenible, podemos debatir algún matiz, pero hacer de esto una trinchera no parece razonable. Lo que está por hacer es la València postcorrupción. Llevamos cuatro años de transición tras el PP. Hacer ciudad va de atender los retos del siglo XXI y el principal reto es la desigualdad, tenemos que hablar de cómo solucionar los problemas de la gente, el aumento de los precios de los alquileres y la falta de vivienda pública".

Edgar Bellver (Podem).- "Nuestra campaña se divida entre las redes y la calle. Tenemos que superar la vía política basada en los mítines y apostar por las redes y el contacto directo. También tenemos como herramienta las encuestas, pero están fallando mucho en España. En los datos de la segmentación del mensaje hay una problemática básica, que es hablar de lo que necesita la gente y sus problemas, no de hacer propuestas irreales e irrealizables, es clave la credibilidad para que la gente vaya a votar. Con el miedo solo no es suficiente, tenemos una responsabilidad importante a la hora de trasladar mensajes reales".

"Hay que hablar de ideas y de proyectos, todos tenemos un proyecto de ciudad pero hay que ver de qué proyectos hablamos, hay que ver cómo solucionamos los problemas del día a día de la gente".

"Sorprende ver cómo se politiza y se polemiza con el tema de la movilidad, que es inevitable. Tenemos que ir a un modelo sostenible, València ha mejorado mucho. No se pidió opinión a nadie para hacer la Copa del América o la Fórmula 1. La participación es algo que se educa y que irá a más".