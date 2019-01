Los estrategas de los partidos valencianos se ponen en guardia ante el papel de las redes sociales en víspera de las elecciones

Lleno absoluto en Convent Carme para presenciar el primer debate entre estrategas de los partidos políticos con representación parlamentaria (PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podem) ante las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo organizado por el colectivo Beers and Politics y la edición valenciana de eldiario.es.

Por parte del PP ha participado Victoria Soltero, asesora de los populares en las Corts Valencianes y con más de una decena de campañas electorales a sus espaldas tanto del PP autonómico como nacional; en representación de los socialistas ha intervenido Arcadi España, jefe de gabinete del president Ximo Puig en su etapa como secretario general y en la Generalitat; por Compromís ha participado Vicent Martínez, jefe de Campaña del Bloc (Compromís) y exjefe de gabinete del conseller Vicent Marzà; también Carla Monleón, asesora y directora de comunicación de Podem en las Corts; y Jesús Salmerón, por parte de Ciudadanos, jefe de gabinete del secretario primero de las Corts, Emilio Argüeso, ha completado la nómina de participantes. El debate ha estado moderado por el subdirector de la edición valenciana de eldiario.es, Sergi Pitarch.

La primera en intervenir ha sido Victoria Soltero (PP), quien ha comentado cómo preparan los populares la campaña electoral: "Nuestra estrategia pasa por lo que todo el mundo conoce, recoger el desencanto que hay en la sociedad y promover la libertad en todos los ámbitos, para poder acceder a unos servicios básicos de calidad o para acceder a la educación en libertad o para poder elegir el idioma en el que expresarse".

Sobre los problemas que más pueden preocupar a la sociedad, Arcadi España (PSPV) ha comentado que hay dos problemas fundamentales: el paro y la violencia de género. Según ha explicado, "pese los buenos datos que se han conocido recientemente en materia de paro, no podemos estar satisfechos". Jesús Salmerón (Ciudadanos) también se ha referido a las "barreras lingüísticas" que ha impuesto el actual Gobierno de izquierdas y ha denunciado que no se ha cumplido con "la eliminación de los barracones".

Por su parte, Vicent Martínez (Compromís) ha destacado la importancia de unos servicios sociales de calidad y ha asegurado que los valencianistas deben hacer una campaña cercana.

Carla Monleón (Podemos) se ha referido a que una de las preocupaciones fundamentales de los valencianos es el empleo. Monleón ha puesto como ejemplo las elecciones andaluzas para argumentar que se han definido dos bloques: "Creemos que la campaña va a girar en torno al proceso de Catalunya y a la derechización de un bloque, con un partido que, entre otras cosas, recortan los derechos de los mujeres".

El Convent del Carme se quedó pequeño para el debate organizado por Beers and Politics y eldiario.es

Sondeos

Uno de los temas que han abordado los estrategas de los principales partidos valencianos es el de la fiabilidad de las encuestas. Martínez ha afirmado que buscan influir en la opinión pública: "En 2015 parecía que íbamos al desastre según las encuestas, pero sabíamos que esto no era cierto".

Al respecto, Soltero ha explicado que hay "una efervescencia de datos y existe un margen de error bastante amplio", poniendo como ejemplo la encuesta del CIS previa a las elecciones andaluzas que daba unos malos resultados al PP: "Existe mucho voto oculto y hay que tener mesura y contención con esto".

Por su parte, España ha afirmado que las encuestas "son lo que son, estados de ánimo que son muy volátiles".

Monleón ha argumentado que los sondeos, "cuando benefician a un partido son utilizadas, es normal; hay que mirarlas y analizarlas, pero tampoco podemos fiarnos como para centrar una campaña en función de determinadas encuestas", mientras que Salmerón ha valorado: "Las encuestas son encuestas, cuando nos favorecen nos encantan y cuando no, pues no nos gustan; trabajamos en la línea que más allá de fijarnos en las encuestas es mucho más importante una buena campaña electoral, los sondeos son termómetros del momento".

Fake news

Otro tema sobre el que se ha debatido ha sido el de las fake news transmitidas a través de las redes sociales, cómo se usan o se contrarrestan. En este sentido, Monleón ha resaltado que existen casos como las denuncias falsas de la violencia machista o los mensajes contra la inmigración: "Son mensajes contra los que hay que luchar unas veces tirando de humor y otras con más seriedad, pero no es solo trabajo de los partidos desmentirlas, sino también de los colectivos sociales".

Martínez ha alertado de que se trata de "un entorno muy peligroso, pero no todas las fake news entran por redes sociales, sino que los propios portavoces de los partidos a veces lanzan mensajes falsos". El representante de Compromís ha puesto como ejemplo el bulo lanzado recientemente por Toni Cantó (Ciudadanos) sobre la imposibilidad de estudiar en castellano en colegios valencianos.

Por alusiones, Salmerón (Ciudadanos) ha puesto en valor la importancia de lanzar mensajes verídicos y contrastados, además de hacer actos en campaña mezclando a los candidatos con personas de a pie de todo tipo, combinando estos actos con la difusión en redes.

España también se ha mostrado preocupado por las fake news: "El problema es cómo se utilizan las redes sociales", mientras que Soltero ha asegurado que las fake news "no tienen siglas, vienen de todas las partes y sectores; es un problema que existe difícil de atajar desde los partidos y no es algo que viene de la derecha exclusivamente".

Un momento del debate en el Convent del Carme

Sobre el papel que pueden jugar las elecciones nacionales en las próximas locales o autonómicas, el representante de Compromís ha remarcado que las elecciones "no van sobre Pedro Sánchez, sino sobre los problemas de los valencianos, si se sigue invirtiendo en colegios por ejemplo". A su juicio, "es importante que la gente sepa lo que nos jugamos, la presidencia de la Generalitat y muchos ayuntamientos; la campaña de Compromís intentará ser cien por cien valenciana, hablar de dependencia o de financiación, no de las banderas que hay en los balcones". La representante de Podem ha coincidido con Martínez, pero ha asegurado que no se va a poder evitar el debate de temas como Catalunya.

El asesor de Ciudadanos, en este sentido, ha atacado directamente los actuales Presupuestos Generales del Estado, los barracones, la barrera lingüística: "Ni países catalanes ni País Valencià, esto es la Comunitat Valenciana, el único país es España".

La representante del PP ha explicado que quien ha traído el debate nacional a la Comunitat Valenciana no ha sido el PP, "han sido los que han pactado unos presupuestos con los independentistas o los que antes reclamaban la financiación en la calle y ahora no dicen nada, por eso es normal que se juegue en clave nacional, el problema de Catalunya afecta a todos".

El asesor del president Ximo Puig ha respondido al representante de Ciudadanos que debería escuchar a su líder nacional hablando de la unidad de la lengua: "La pregunta debería ser cuál es el debate que interesa más a los valencianos, y debe ser en clave valenciana, hay que ponderar y saber lo que estamos eligiendo".

Corrupción

Sobre si la corrupción está amortizada o va a ser parte importante de la campaña, Salmerón ha afirmado que la corrupción ha sido y sigue siendo un problema que preocupa, cuando aún se presenta como candidato a la alcaldía de Ontinyent un alcalde imputado, en alusión a Jorge Rodríguez (PSPV).

Monleón, por su parte, ha valorado que la corrupción "no jugará el mismo papel que las pasadas elecciones, pero siguen existiendo muchos casos abiertos y puede que la ciudadanía ya no lo vea tanto como un gran problema en parte porque ahora se ha instaurado una ética a las instituciones".

España ha considerado que el problema de la corrupción siempre influirá y que siempre existirá una cierta resaca, "porque lo que pasó no se borra de un día para otro y estamos en una sociedad postcorrupta".

Mientras tanto, Soltero ha asegurado que esto es un problema de todos los partidos y que no se puede judicializar la vida política: "Hay que hacer una reflexión porque si no, no paramos y lo que conseguimos es que los españoles no se crean la política; si en el presente miramos al pasado no miramos al futuro, como decía Churchill".

Durante su intervención, Martínez ha asegurado que la corrupción no está amortizada, que no debe volver a pasar y que lo mejor para que no vuelva a pasar es que no vuelvan a gobernar los corruptos.

Preguntas del público

Desde el público, han preguntado a los participantes sobre dos acciones que llevarían a cabo si tuvieran la oportunidad de acceder ellos a la presidencia de la Generalitat. Así, España ha asegurado que sus dos acciones de gobierno irían dirigidas una al desempleo y a cómo crear puestos de trabajo, invirtiendo todo lo posible en nuevas tecnologías e I+D+i; y por otro lado fomentar las políticas contra la violencia de género.

Martínez ha hablado priorizar el gasto social en sanidad y dependencia y a la política educativa, a bajar ratios y subir becas universitarias, además de políticas de violencia de género.

Salmerón, se ha referido primero a apostar por el empleo y el emprendimiento juvenil y en segundo lugar por la regeneración institucional para que los partidos respondan con su patrimonio cuando hay casos de corrupción.

Monleón ha apostado por la reversión de los servicios privatizados en sanidad y las políticas de vivienda, porque considera que se debería ampliar el parque de vivienda y dar ayudas al alquiler.

Soltero, por último ha propuesto que llamen a Intu Mediterrani si quieren crear empleo. Ha afirmado que la violencia de género preocupa, también la libertad de elegir en sanidad o política lingüística, además de las políticas de empleo, unido a una bajada de impuestos para desahogar a familias y empresas.

La iniciativa, que también ha contado con el patrocinio de Estudio La Base y en la que ha colaborado la Cátedra Pagoda de Gobierno Abierto, Participación y Open Data de la Universitat de València, se repetirá en los próximos meses con los ideólogos de las cinco principales formaciones, según los votos conseguidos en los comicios de 2015, en la ciudad de Valencia y las europeas. El encuentro se ha retransmitido en directo a través de la página de Facebook de eldiario.es, donde también está colgado el vídeo del evento.