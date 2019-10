La fiscal pide el archivo de la causa contra el exdirector de Canal 9 que benefició al productor José Luis Moreno

La fiscal de caso sobre el saqueo de la extinta Radio Televisión Valenciana (RTVV), Ana María Palomar Marcos, ha pedido el archivo de la última causa abierta por el agujero de 1.200 millones de euros en la etapa del PP. El Ministerio público pide que se sobresean los cargos contra el que fuera director general de la antigua Canal 9 entre 2009 y 2012, José López Jaraba, quien condonó una deuda de 1,8 millones de euros al productor y ventrílocuo José Luis Moreno por un programa que, según la pericial judicial, costaba 400.000 euros.

La fiscal asegura que la reforma en 2015 del delito de malversación de caudales públicos no se le puede aplicar porque los hechos se produjeron antes y que el delito de administración desleal no se puede probar porque, entre otros argumentos, en los dos años que estuvo al frente de la empresa pública "consiguió rebajar la deuda total de la empresa pública en 154 millones de euros". De los 1.287 millones a los 1.133 millones. "De estas cifras no es posible inferir en José López Jaraba un ánimo doloso e intencionado de perjudicar con su gestión a la sociedad, sino todo lo contrario, y en definitiva tener acreditada la concurrencia de un delito de administración desleal", escribe el Ministerio Público, que no acudió al interrogatorio de Jaraba por el contrato con José Luis Moreno.

La fiscal asegura que tampoco se puede demostrar que Jaraba estuviera concertado con Moreno para beneficiarlo porque el productor televisivo no ha sido interrogado durante la instrucción. "Y si nadie pidió en cinco años de instrucción su declaración sencillamente se debió a que nadie vio indicios de un posible concierto, hasta el punto de ni si quiera interesarse su testifical para esclarecer las circunstancias de la contratación, como sí se hizo en cambio con los legales representantes de otras mercantiles que suscribieron contratos con TVV", relata el Ministerio Público, quien tampoco pidió su citación en todo ese periódico.

El tercer argumento para pedir el archivo se basa en la declaración del exsíndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt. En su informe Queralt detectó "irregularidades administrativas" en la operación entre Canal 9 y la productora de Moreno Alba Adriática. El propio síndic dice ante el juez que "estas irregularidades no implican que los hechos reflejados sean constitutivos de delito, que cuando detectan delitos de esa naturaleza lo denuncian, y que no fue este el caso". La fiscal se basa en esta afirmación para concluir que tampoco hay administración desleal.

Tanto la Generalitat como el sindicato CGT como acusación popular pedirán que se abra juicio con el exdirector general de RTVV, por lo que sentará en el banquillo. La fiscal no acusará y José Luis Moreno tampoco estará.