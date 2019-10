L’IVAM rescata la memòria de la històrica revista d’art ‘Suma y sigue’

La mostra Suma y sigue del arte contemporáneo del IVAM reuneix els 10 exemplars d’aquesta publicació històrica, material documental i les obres originals d’artistes com Vedova, Antoni Tàpies, Monjalés, Antonio Saura, Tharrats i Equipo Crónica, que van ser convidats per a dissenyar la coberta de la revista.

“Es tracta d’una documentació fonamental per a entendre la història de l’art del nostre territori i del nostre país”, ha explicat el director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, sobre Suma y sigue. Aquesta revista es va convertir en els anys seixanta en una via d’introducció a Espanya de les tendències i els debats estètics internacionals.

L’exposició, que exhibeix la biblioteca de l’IVAM fins al 2 de febrer de 2020, inclou els dibuixos originals que van realitzar per a il·lustrar la portada de Suma y sigue artistes com Vedova, Monjalés, Antonio Saura, Antoni Tàpies, Equipo Crónica i Joan-Josep Tharrats. “Manolo Millares també va dissenyar una portada, però el dibuix original ha desaparegut”, ha detallat la comissària Irene Bonilla.

En la revista, editada per José Huguet i orientada per Vicente Aguilera Cerni entre 1962 i 1967, van publicar articles importants crítics d’art i col·laboradors com el catedràtic d’Història de l’Art a la Universitat de Roma Giulio Carlo Argan; el director de l’Arxiu Històric de la Biennal de Venècia, Umbro Apollonio; Paolo Portoghesi, José María Moreno Galván o Pierre Restany.

Tres ejemplares de la revista Suma y Sigue del Arte Contemporáneo, segunda etapa nº 1, 2, 3. València, 1967. Biblioteca IVAM, Donación José Huguet y Catherine Baudin.

També van participar en la revista les futures generacions de crítics d’art espanyols com Tomás Llorens o Valeriano Bozal. L’artista Monjalés, un dels participants en Suma y sigue que ha acudit a la presentació als mitjans, ha puntualitzat que “Aguilera Cerni no podia ser el director de la revista perquè estava ‘fitxat’; per a superar la censura de l’època el director d’una publicació havia de ser un periodista del Moviment”.

“No hi ha actualment revistes així ni persones que facen possible un projecte així”, ha comentat José Miguel G. Cortés sobre l’editor José Huguet, que ha assistit a la roda de premsa acompanyat de la seua dona, Catherine Baudin. La col·lecció de Suma y sigue i els dibuixos originals que exposa la mostra són fruit de la donació de José Huguet i Catherine Baudin a l’IVAM l’any 2006.

Es tracta d’una revista que va ser de gran modernitat “amb una gran voluntat internacional que va introduir debats artístics nous en aquest país, amb la qual cosa va obrir les portes d’una Espanya grisa cap a moviments artístics internacionals”, ha destacat la comissària, Irene Bonilla.

La revista comprenia tots els àmbits culturals, des d’arts plàstiques, teatre, disseny gràfic o arquitectura, i va incloure “articles escrits en valencià per noms com Joan Fuster o Tomás Llorens, un signe més de la modernitat de la revista”, ha detallat la comissària.

El caràcter internacional de la publicació i la seua difusió per tot Europa s’acredita a través de les fitxes de subscripció que s’exhibeixen en la mostra i en els quals es lligen noms de lectors procedents de París, Roma o Milà.