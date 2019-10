La foto que Ximo Puig hauria d’haver evitat

El mateix dia i a la mateixa hora que les Corts Valencianes debatien si obrien una comissió d’investigació sobre el possible conflicte d’interessos del president de la Generalitat en condonar un deute a un grup de comunicació en què té interessos, Ximo Puig presidia un acte del periòdic de què és accionista.

Puig havia estat fins a les 11 del matí passades en el Parlament valencià perquè era dijous i havia tingut sessió de control, però va decidir no quedar-se a un debat proposat per Ciutadans i se’n va anar a un acte del seu periòdic. El president, amo i senyor de la seua agenda, podria haver marxat a qualsevol lloc de la Comunitat Valenciana a atendre les desenes de problemes que tenen els valencians. Però va decidir anar-se’n a Castelló a un sarau, permeteu-me l’expressió, organitzat per Mediterráneo.

L’acte, que es va celebrar a l’hotel Intu, el patrocinava –és a dir, se’n feia càrrec de les despeses– el grup Facsa. El president d’aquest grup totpoderós de Castelló, que va presidir l’acte al costat de Puig, és Enrique Gimeno, un dels empresaris que van confessar davant l’Audiència Nacional que van finançar amb diners negres el PP de Francisco Camps. El gener del 2018!

Ximo Puig no seria president de la Generalitat si els valents diputats del PSPV no hagueren presentat el 2009 una querella contra el PP de Francisco Camps i els empresaris que van finançar amb diners negres les campanyes electorals que van permetre als populars arrasar en eleccions successives.

Va ser el principi de la fi a què també va ajudar Compromís i que es va accelerar amb el sorgiment de Podem el 2014. Aquesta denúncia, que va signar el mateix Ximo Puig, incloïa Enrique Gimeno i altres empresaris contractistes de la Generalitat que han ingressat centenars de milions d’euros públics en les dues últimes dècades. Tots van acabar confessant.

La condemna de l’Audiència Nacional sobre els empresaris va ser a títol personal, fet que ha permés que hi haja poques escletxes legals per a evitar que les empreses d’aquests patrons tramposos continuen fent negoci a costa dels diners públics dels valencians.

Però el que sí que podria fer la Generalitat i la primera institució dels valencians és no blanquejar aquests empresaris que van pervertir la democràcia. Encara que siga per respecte als altres –molts més– que no van entrar en el joc i es van negar a pagar comissions malgrat perdre contractes amb l’Administració.

Si un president de la Generalitat es fa fotos amb corruptes confessos, què no poden fer ja els ciutadans? La justícia ha complit condemnant aquestes pràctiques. Els electors també, fent fora els qui van saquejar l’Administració autonòmica. Per què els polítics no? I no solament va pel president, que és el màxim responsable d’aquesta foto tan ignominiosa, sinó també pels socis de govern de Compromís i Unides Podem. Algú ha reptat a Puig aquesta conducta?

Mal favor li faran al president de la Generalitat el seu equip i els seus socis en el Consell si no li criden l’atenció per aquesta actitud, que no hauria de tornar-se a repetir. La foto de dijous amb un dels finançadors de la trama Gürtel erosiona la imatge de Ximo Puig, però més mal fa a la institució. I té una definició: es diu blanquejar la corrupció.