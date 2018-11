La pel·lícula ‘El desentierro’ triomfa en els Premis de l’Audiovisual Valencià amb sis guardons

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de l’Institut Valencià de Cultura, ha organitzat els primers Premis de l’Audiovisual Valencià, uns guardons de nova creació en l’àmbit autonòmic que s’han lliurat aquest divendres al Teatre Principal d’Alacant. A l’acte va assistir el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, que va lliurar el premi d’honor als familiars del cineasta Toni Canet per la seua defensa de la cultura i per la seua trajectòria pionera dins de la indústria audiovisual i el cinema valencians.

El desentierro ha sigut la gran triomfadora de la nit del divendres en obtindre el premi a la millor pel·lícula, millor director (Nacho Ruipérez) i millor guió (Nacho Ruipérez i Mario Fernández Alonso). També ha obtingut premis en les categories tècniques: millor muntatge (Teresa Font), millor direcció artística (Abdón Alcañiz) i millor direcció de producció (Marifé Rueda).

En les categories interpretatives, el premi al millor actor ha sigut per a José Sacristán per Formentera Lady; millor actriu protagonista per a Saida Benzal per Fishbone; millor actor de repartiment per a Álvaro Baguena per ‘Inocente’, i millor actriu de repartiment per a Pepa Juan per Formentera Lady.

En las estrellas ha sigut la segona pel·lícula amb més distincions en obtindre el premi a la millor banda sonora (Iván Palomares), millor vestuari (Clara Bilbao) i millor maquillatge i perruqueria (Lola Gómez Castro).

Les categories tècniques es completen amb el premi a la millor fotografia per a Gabo Guerra per La família (Dementia) i millor so per a José Manuel Sospedra i Iván Martínez- Rufat per Fishbone .

El premi al millor llargmetratge documental ha sigut per a Experimento Stuka i el millor curtmetratge documental per a The Fourth Kingdom.

Scratch ha obtingut el premi al millor curtmetratge de ficció i El ermitaño ha obtingut el premi al millor curtmetratge d’animació.

El premi especial a la trajectòria ha sigut lliurat a la cineasta alacantina Cecilia Bartolomé pel president de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, Pep Llopis.

La cerimònia de lliurament dels premis s’ha retransmés la nit del divendres en directe per À Punt, l’ha presentada l’actriu Ana Juan i ha estat dirigida pel cineasta Juan Luis Iborra.