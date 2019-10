Cantó anuncia una enmienda a la totalidad de Cs a los presupuestos del Consell de 2020 tres días antes de que se presenten

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, ha avanzado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Generalitat para 2020, enmienda que anuncia tres días antes de que se presenten y se conozcan sus detalles. La razón: porque "serán irreales" y se traducirán en "recortes en servicios sociales y en engaño a los valencianos".

"He escuchado a Vicent Soler hablando de que van a presentar unos presupuestos poco expansivos y cuando escucho al gobierno decir presupuestos poco expansivos ya sé que están hablando de tijeretazos, de recortes", ha dicho en declaraciones a los medios en el parlamento valenciano.

Según ha dicho, la "parte buena" de que se vayan a presentar unas cuentas es que "por fin" podrán conocer "dónde están esos recortes" porque hasta ahora solo se han enterado "del 10% del total de recortes que parece que se les pedían".

No obstante, ha asegurado que teme que "volverán a ser unos presupuestos ficción" y que esos recortes vendrán "en derechos sociales y no en número de consellerias, no en organizaciones pancatalanistas, no en enchufados o altos cargos" porque, "por desgracia, ellos tiene otras prioridades a la hora de recortar".

"Espero unos presupuestos ficción de nuevo, que no se adecuan a las cifras reales, y un ejercicio por parte del tripartito valenciano de perpetrar un engaño a los valencianos, porque luego ni se ejecutan ni se cumplen", ha concluido.