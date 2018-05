La consellera Bravo pide disculpas al Colegio de Abogados por el "malentendido" sobre la baremación con el turno de oficio

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha pedido "disculpas" al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) por el "malentendido y desinformación" que provocó una nota de prensa de su departamento en la que se señaló que se había cerrado un acuerdo con la Plataforma de Abogados del Turno de Oficio sobre la baremación de los abogados de oficio, al tiempo que ha defendido su apuesta "desde el minuto cero" por la justicia gratuita.

"Creo que soy una consellera que ha apostado desde el minuto cero por la justicia gratuita, dignificar el turno de oficio y recuperar el poder adquisitivo que se perdió tras los graves recortes que aplicó el PP. Sinceramente me parece muy fuerte que se diga que he degradado el turno de oficio", ha manifestado.

Bravo se ha pronunciado en estos términos ante los medios de comunicación, tras mantener una reunión con el presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), Juan José Tortajada, después de que la entidad acusara a la Conselleria de Justicia de "degradar" el servicio público de la justicia gratuita en la autonomía por la "improvisación y desorden" en la gestión.

En el encuentro, Bravo ha trasladado al representante de los abogados sus "disculpas" por "el malentendido, desinformación y el disgusto que ocasionó" que la nota de prensa que publicó Justicia la semana pasada titulara por la aprobación de los baremos con la Plataforma de Abogados del Turno de Oficio porque ha admitido que "no corresponde con el contenido de la nota que explicaba que se está en la fase última de espera a las alegaciones para ultimar los baremos", ha explicado.

Además, ha indicado que su interlocutor institucional son los colegios de abogados con quienes ha destacado que su conselleria "se ha reunido en muchísimas ocasiones a los largo de estos tres años" para la redacción del nuevo decreto de justicia gratuita, así como para determinar y actualizar los baremos que, "entraran en vigor con la nueva orden y con efecto retroactivo desde el día 1 de abril", ha puntualizado.

"Insistir en mis disculpas y mi respeto a la labor que está realizando los colegios de abogados en la Comunitat", ha remarcado la consellera de Justicia, quien ha admitido que éstas han sido aceptadas por el presidente del CVCA.

Sorpresa por la contundencia

No obstante, en el encuentro le ha mostrado su "sorpresa" por la "contundencia" del comunicado que emitieron porque considera que es una consellera que "ha apostado desde el minuto cero por la justicia gratuita, por dignificar el turno de oficio y recuperar el poder adquisitivo que se perdió tras los graves recortes que aplicó el PP".

"Sinceramente me parece muy fuerte que se diga que he degradado el turno de oficio. Creo que este Consell ha hecho un esfuerzo importantísimo no solo por recuperar y dignificar el turno de oficio, sino que hemos incrementado un 65% los baremos desde el 2015 al 2018 y hemos trabajado desde el dialogo y el consenso con los colegios de abogados", ha reivindicado para reiterar que le sorprendieron estas afirmaciones.

Bravo ha subrayado que su aspiración es seguir trabajando para mejorar, siempre desde "el dialogo" con los colegios de abogados que "saben que tienen las puertas abiertas" a su Conselleria y para mantener reuniones "todas las veces que haga falta", ha afirmado. "Soy una consellera que entiende que para gestionar y conocer los problemas hay que tener un contacto directo", ha asegurado.

Presente y futuro

Además, en la reunión se han abordado otros asuntos de "presente y de futuro" que afectan a los abogados y que tienen que ver con los problemas burocráticos o de formación, así como con el derecho de defensa.

En este sentido, ha explicado hay casos de letrados que después de asistir a una persona, a la que no se le concede el derecho de la justicia gratuita, no se les paga la remuneración por el trabajo, mientras que hay otros a los que se les designa asuntos complejos y no reciben la retribución que le correspondería. Para revertir esta situación, ha abogado por encontrar soluciones "consensuadas" y "lo más homogéneas posible". "Nosotros apostamos pro mejorar y seguiremos incrementando y mejorando la justicia gratuita, pero tiene que haber mecanismos de control y fiscalización del gasto", ha zanjado.