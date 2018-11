El gobierno gasta 14.000 euros al mes en vigilar las obras del centro penitenciario de Siete Aguas, paralizadas desde 2014

EUPV ha denunciado que las obras del centro penitenciario Levante II de Siete Aguas acumula un sobrecoste de 850.000 euros únicamente por el coste de la vigilancia que tiene pese a estar parado desde 2014. Según el diputado en el Congreso Ricardo Sixto el gobierno del PP reconoció un gasto de 600.000 euros en este concepto entre 2014 y 2017, pero que el actual gobierno del PSOE especifica que se continúa abonando por este gasto 14.262 euros al mes, y calculan que así se eleva el coste total a dichos 850.000 euros.

Las cifras se han conocido tras la pregunta parlamentaria realizada por el diputado de EUPV, y en la cual además el gobierno asegura que desconoce los motivos de la paralización de esta obra y que todavía tiene que estudiar la situación "anómala" que se ha creado e intentar solucionarla. Con ello Sixto critica que "la respuesta que nos dan no sólo nos confirma que no hay una solución al problema sino que, además, continúa el derroche de dinero público".

Ante esta cifra EUPV ha recordado las cifras del proyecto, apuntando que hasta el mes de octubre de 2018 se habían certificado del contrato de construcción de la obra principal 14’5 millones de euros de un presupuesto de 89’1 millones (lo que supone un 16,2% de ejecución total). Estos datos "evidencian que cada día que pasa sin que este equipamiento esté abierto supone un nuevo dispendio económico que al final pagamos todos los ciudadanos por la propia ineficacia de la política llevada a cabo por el PP y la falta de solución al mismo por parte del PSOE”, ha afirmado Ricardo Sixto.

Estas obras fueron adjudicadas en marzo de 2010 por el Gobierno de Zapatero a la UTE de Sacyr-Indra para la construcción del que sería el futuro centro penitenciario Levante II y que contaría con una capacidad para 1.194 internos, con 1.008 celdas distribuidas en diez módulos residenciales, cuatro polivalentes y cuatro de mujeres.

Congestión de Picassent

"Se suponía que este centro permitiría descongestionar el de Picassent que, según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, soporta en la actualidad una ocupación de casi el 200%, afirmación que desmiente el Gobierno central actual", ha explicado Ricardo Sixto.

No obstantes desde EUPV también señalan que en la respuesta del Gobierno se indica que no hay congestión en el centro de Picassent, asegurando textualmente que “tiene una capacidad para 2.000 internos y a fecha del 7 de agosto el número de internos llegaba a 1.978. Cómo puede afirmar el Gobierno que no hay saturación con estas cifras?”, se ha preguntado el representante de la formación de izquierdas en el Congreso, quien ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a retomar estas obras y a su finalización lo más pronto posible después de las múltiples paralizaciones que ha sufrido.