De rótulos a mamparas y de robots submarinos a viseras: Marina de Empresas se reinventa contra el coronavirus

Los emprendedores del hub de emprendimiento Marina de Empresas, impulsado por Juan Roig y compuesto por EDEM Escuela de Empresarios, Lanzadera y Angels, han reaccionado a la crisis del coronavirus volcándose en la ayuda al sector sanitario. Muchas empresas han reorientado su actividad y producción para contribuir con productos y servicios a paliar los efectos de la pandemia en España, pasando por ejemplo de fabricar rótulos a mamparas de metacrilato o de crear robots submarinos a viser ...

Las startups están colaborando con el sistema sanitario español a través de diferentes iniciativas. Las que ya trabajaban en servicios relacionados con la salud, como Quibim, HumanITcare o Serenmind, han adaptado sus plataformas y las han abierto para que los médicos o usuarios finales puedan hacer uso de las mismas de forma gratuita, según ha explicado la entidad en un comunicado.

Las que cuentan con infraestructura para fabricar productos, como Rotula tú mismo, Imprimakers o Nido Robotics, han reorientado su producción según las necesidades actuales, creando mamparas protectoras para farmacias o elaborando viseras para el personal sanitario.

Por otro lado, las empresas que cuentan con suministros útiles para la crisis, como Sepiia o Surgicalmed, los están facilitando a los hospitales y al Gobierno para que los puedan hacer llegar donde más se necesiten.

Se suman también empresas tecnológicas, como Play&Go, o la recién surgida feniX, en la que colaboran estudiantes de EDEM, las cuales proponen aplicaciones para ponerse al servicio de la sociedad.

Por último, también se están desarrollando otro tipo de acciones, en este caso solidarias, en las que colaboran numerosas startups proporcionando comida o regalos al personal sanitario para facilitarles su día a día.

Según explican los emprendedores implicados en estas iniciativas, la decisión de aportar su granito de arena "responde al propio modelo de gestión que han desarrollado tras su estancia en Marina de Empresas, aprendido directamente de Juan Roig, y que implica que se debe devolver a la sociedad lo que ésta le ha dado a cada uno". Por ello han decidido, aunque sea temporalmente, redirigir su actividad para colaborar en la lucha para atajar la crisis sanitaria.

Comparar Rayos X

Quibim, empresa biotecnológica especializada en el postprocesado de imágenes médicas, ha lanzado una plataforma abierta a profesionales médicos con su software y algoritmo para compartir y comparar imágenes de Rayos X y TAC de tórax y poder proporcionar un índice de similitud con Covid-19, con el objetivo de añadir valor en la fase de detección.

Esta plataforma funciona comparando imágenes del tórax de los pacientes, con una base de imágenes de pacientes que han sufrido la enfermedad. Aunque no es un diagnóstico definitivo, puede dar pistas a los médicos y ayuda a reducir la carga de los laboratorios.

Telemedicina

HumanITcare, plataforma digital que realiza un seguimiento remoto de los pacientes crónicos, proporciona de forma gratuita su servicio de telemedicina para hospitales, de modo que los profesionales sanitarios puedan monitorizar en remoto a los pacientes que están en sus casas.

Este servicio consta de una aplicación para Android e IOS para los pacientes, que se conecta automáticamente con la plataforma web del hospital. Además, identifica a los pacientes por áreas y patologías, ya que ofrece información de ubicación de los mismos.

Serenmind, app que ofrece programas psicológicos autoguiados, está ofreciendo su servicio de forma gratuita, con contenidos específicos para sobrellevar las consecuencias del coronavirus y ayudar a gestionar el estrés que están sufriendo las personas a causa del confinamiento. Para poder acceder a todos los contenidos utilizar cupón "YOMEQUEDOENCASA".

Mamparas y viseras

Rotula tú mismo, fabricante de cartelería y rótulos para empresas y particulares, ha dado un vuelco en sus líneas de fabricación y, aprovechando su maquinaria, ofrece protectores de metacrilato para mostradores. Estos protectores se pueden adquirir, además de en su página web, en la tienda en Amazon de la startup Kmina, también impulsada en Lanzadera.

Imprimakers, empresa que ofrece un servicio online de impresión en 3D, está ofreciendo gratuitamente viseras de protección impresas en tecnología FDM, que se completan con una lámina de acetato para cubrir la cara del personal sanitario que está sufriendo esta pandemia en primera línea.

Nido Robotics, startup que fabrica drones submarinos, ha reutilizado maquinaria, como es el caso de sus cortadoras láser, para la fabricación de viseras para los profesionales sanitarios. Además, ha creado una plataforma para recolectar material de protección (www.murciasolidaria.com).

Sepiia, startup de moda inteligente que diseña y fabrica prendas en España de forma sostenible, que no se arrugan, no huelen y no se manchan, colabora facilitando sus tejidos desinteresadamente para hacer mascarillas que irán a centros tales como residencias, supermercados y aquellas personas no sanitarias que tengan que acudir al trabajo todos los días.

Surgicalmed, empresa dedicada a la distribución y comercialización de suministros y consumibles médico-quirúrgicos, está importando material sanitario y de protección a España y ya han entregado los primeros pedidos a hospitales de nuestro país.

Buscan colaboración con cualquier fabricante nacional que desee producir mascarillas, pantallas de protección, guantes, gafas u otro material de protección que ayude al personal sanitario y ponen a su disposición su red de distribución.

IA, Big Data y geolocalización

FeniX es una aplicación móvil colaborativa en fase de desarrollo con la que se pretende ayudar en la detección y prevención del Covid-19, usando la inteligencia artificial y el Big Data. El objetivo es que pueda ayudar a prevenir la enfermedad y dotar de información en tiempo real tanto a usuarios como a organismos sanitarios para poder tomar decisiones efectivas.

En el desarrollo de esta app, los emprendedores cuentan con el apoyo de estudiantes del Máster en Data Analytics para la Empresa de EDEM. Los alumnos participan y colaboran en feniX dentro de los Data Project en los que trabajan a lo largo del programa de postgrado.

Play&Go, startup que desarrolla apps para el sector turístico con técnicas de geolocalización, gamificación y realidad aumentada, ha propuesto a la Comisión Europea desarrollar una plataforma tecnológica que ofrece a los ciudadanos información de interés sobre la pandemia, en función de su localización, incluyendo dinámicas de juegos serios para sensibilizar y formar a la población.

Adicionalmente, está desarrollando un modelo de Inteligencia Artificial que ya se está testeando en Colombia, para la predicción de la disponibilidad de recursos sanitarios, como camas hospitalarias o equipos de protección personal.