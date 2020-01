La variante de Vandellós reduce media hora el trayecto ferroviario Barcelona-València y obliga a cortar dos días el servicio

El nuevo servicio Euromed conectará València con Barcelona en unas 2 horas y 35 minutos a partir del 13 de enero.

Fuentes de Renfe han informado de que los trenes circularán entre Barcelona y Camp de Tarragona por la vía de Alta Velocidad utilizando la nueva variante de Vandellós. La reducción del tiempo de viaje oscila entre 45 y 36 minutos con respecto al mejor tiempo actual.

La nueva oferta de Renfe motivada por los avances de las obras del Corredor Mediterráneo mejorará la conexión de València con Girona y Figueres. Así, seis trenes Euromed, cuatro en sentido Figueres-Girona-València y dos en sentido inverso, enlazarán la capital del Turia con la Costa Brava, de manera directa, sin necesidad de realizar transbordo en Barcelona al prolongarse su circulación hasta estas ciudades.

Con los nuevos servicios entre la Comunitat Valenciana y Catalunya se diversifica la oferta entre ambas comunidades: ocho servicios Euromed por sentido, de ancho variable, que se encaminarán a través de un intercambiador hacia Camp de Tarragona y Barcelona por la línea de Alta Velocidad. Los trenes Talgo mantendrán el servicio actual circulando por vía convencional hasta Barcelona, con parada en la estación de Tarragona.

El Euromed incorpora entre sus nuevas prestaciones el coche en silencio, hasta ahora exclusivo del AVE. El coche número 10 de los trenes, ofrecerá este servicio en clase turista, sin coste añadido para el cliente.

El servicio Euromed con origen y destino Alicante, València, Castelló de la Plana, Camp de Tarragona, Barcelona, Girona y Figueres se presta con trenes de la serie S130, de rodadura desplazable.

Cada tren cuenta con 299 plazas en dos clases: Turista (236) y Preferente (63), de las cuáles una está adaptada para personas de movilidad reducida (PMR). Estos trenes pueden circular a una velocidad máxima de 250 km/h por el nuevo trayecto.

Interrupción en el servicio

Fuentes de Renfe han advertido de que los últimos trabajos de empalme de vías en la variante implican un corte temporal en el servicio de larga distancia.

En concreto, Renfe ha programado un servicio alternativo para los trenes de Larga Distancia del Corredor Mediterráneo, Euromed y Talgo con motivo de las actuaciones de enlace que Adif tiene que llevar a cabo en la nueva variante del Corredor Mediterráneo, desde las 19.00 horas del viernes 10 de enero hasta la finalización del servicio del domingo día 12 se interrumpirá la circulación en el tramo L'Ametlla – L'Hospitalet de l'Infant.

Así, en los servicios Larga Distancia Corredor Mediterráneo genéricamente se establecerá un servicio alternativo por carretera entre L'Aldea y Barcelona. Además, algunos trenes no circularán pero desde la entidad han asegurado que no hay viajeros afectados porque no se han puesto a la venta billetes de los trenes eliminados.