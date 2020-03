Arriben a Espanya dos vols amb un milió de màscares, 10.000 monos EPI i 10.000 ulleres per a hospitals i residències valencianes

Fa ara una setmana arribava a l'aeroport de Saragossa el primer dels vols procedents de la Xina amb equipament sanitari noliejats per la Generalitat per a fer front a la crisi del coronavirus en la Comunitat Valenciana. Aquell avió portava a bord 15 tones de material, entre les quals s'incloïen 3.800.000 màscares, prop de 5.000 monos de protecció i 200.000 guants.

Aquest dimarts arriben a Espanya dos nous vols del gegant asiàtic amb més equipament adquirit pel Consell per a "continuar garantint el subministrament als centres sanitaris i residències". En concret, s'esperen vora un milió de màscares, més de 10.000 monos EPI i 10.000 ulleres de protecció ocular.

Un d'ells és un China Cargo que aterrarà a Saragossa, com la setmana passada. Aquest avió, que va eixir de la Xina a les 4 de la matinada hora espanyola, està previst que arribe a Amsterdam sobre les 16 hores, i a mitjan vesprada a Saragossa i transporta: més de 600.000 màscares (400.000 quirúrgiques i més de 200.000 FPP2); 10.000 ulleres de protecció ocular; i 10.031 monos EPI.

A més, apunten des del Govern valencià que s'ha pogut aprofitar un vol de la companyia Air China entre Shanghái i Barcelona per a incorporar un carregament de més de 300.000 màscares FFP2 que ha arribat també la vesprada del dimarts.

Com la setmana passada, una vegada passat el control de duana, el carregament es transportarà en camions a un centre logístic de la Generalitat per a la seua posterior distribució tant als departaments de salut com als centres sociosanitaris.

A més, el Consell "continua treballant intensament per a tancar nous vols per a continuar assegurant el proveïment en les pròximes setmanes i protegir així la salut dels valencians".