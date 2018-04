Banc Sabadell abandona la concesionària de Sanitat Ribera Salud que queda en mans d’una multinacional americana

Banc Sabadell vendrà a Centene el seu 50% en Ribera Salud, la concessionària dels hospitals valencians privatitzats, i abandona així el negoci sanitari que va haver d’assumir quan va comprar la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) per un euro. D’aquesta manera, la principal concessionària del conegut com a “model Alzira” passarà a estar controlada al cent per cent per la multinacional nord-americana amb seu a Saint Louis (Missouri).

La situació per al negoci de Ribera Salud en la sanitat valenciana s’ha complicat amb l’arribada de l’esquerra a la Generalitat. Un de les principals punts de l’Acord del Botànic –pacte parlamentari entre PSPV, Compromís i Podem– va ser la reversió del “model Alzira”, amb la recuperació de l’àrea de salut de la Ribera l’1 d’abril passat com a punta de llança.

Aquest fet ha significat per a Ribera Salud la pèrdua d’un negoci anual d’uns 190 milions d’euros. A més, la Generalitat reclama 104 milions a la concessionària per les liquidacions de l’hospital de la Ribera entre el 2013 i el 2015, un “deute” que podria disparar-se amb les liquidacions del 2016 i del 2017 i de les d’altres àrees sanitàries.

L’eixida del Banc Sabadell també és un colp per a la visió que poden tenir els valencians de Ribera Salud, ja que el seu capital serà cent per cent estranger. I cal recordar que l’empresa que dirigeix Alberto de Rosa és el principal proveïdor de la Generalitat i encara maneja un tema tan sensible com les àrees sanitàries de Torrevella i Elx i el 35% de la concessionària de l’àrea sanitària de la Marina. El poder de decisió estarà ara a Saint Louis (EUA).

Segons ha pogut saber eldiario.es, Banc Sabadell té previst eixir de Ribera Salud abans que acabe el primer trimestre del 2019. Així doncs, l’acord signat ja amb Centene preveu que la multinacional nord-americana haurà de comprar el 50% que té el banc en la concessionària abans d’aquesta data, cosa que significa que l’operació podria fer-se abans.

Des de l’entitat que presideix Josep Oliu, que aquesta setmana ha celebrat per primera vegada la Junta General d’Accionistes a Alacant, han assegurat que no comenten cap tipus de relació contractual.

L’acord amb Centene està tancat ja i es va forjar quan la multinacional nord-americana va entrar en l’accionariat de Ribera Salud comprant a Bankia el 50% de la concessionària el 2014. L’acord consisteix a adquirir les accions propietat del Banc Sabadell abans d’una data pactada. Per fer-ho, caldrà valorar l’empresa i, d’aqueix resultat, Centene haurà de pagar-ne la meitat a l’entitat bancària.

El 2014, a la Comunitat Valenciana governava el PP i no se sabia res de la decisió posterior del Govern valencià de començar a revertir les concessions sanitàries. Ara Ribera Salud no és un mos tan abellidor, màximament quan el mateix president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que la pròxima reversió es farà efectiva en l’àrea de la Marina, on Ribera Salut té el 35% de l’accionariat amb l’asseguradora DKV, que també ha mostrat interés per eixir del model d’hospitals privatitzats valencians.