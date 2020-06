El regidor de Podem a Castelló Fernando Navarro suma Àngela Ballester i altres dirigents enfront de Naiara Davó i Pilar Lima

El regidor de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Castelló, Fernando Navarro, únic representant de Podem en el ple municipal, va sorprendre divendres passat anunciant la seua candidatura a la secretaria general de la formació a la Comunitat Valenciana. Aquest dia la formació morada va passar de tindre tres candidates a dirigir el partit (la portaveu parlamentària en les Corts Valencianes Naiara Davó, la diputada Pilar Lima i l’exsecretària d’Organització Lídia Montero) a sumar 13 aspirants, malgrat que s’havia treballat durant un any per construir una candidatura de consens.

Navarro, 26 anys, i periodista de formació, va participar en la constitució de Guanyem Castelló, la candidatura de confluència entre Podem, Esquerra Unida i moviments socials que es va presentar per primera vegada a les municipals del 2015. Va treballar com a assessor per a la formació a l’ajuntament i en les Corts Valencianes fins que va ser elegit cap de llista per als comicis del 26M, que li van valdre la regidoria.

El també secretari general de Podem a Castelló defensa en el seu projecte ‘Podem al capdavant’ una “discussió més racional i estratègica” en el procés assembleari posant el focus en “la importància d’adoptar un paper més valent en la política valenciana i de consolidar el nivell municipal davant un futur que es preveu agitat”. Advoca per la “formació de la militància local per a augmentar la presència de l’organització en el teixit social en un context de mobilització de la dreta contra els governs progressistes” i la necessitat d’una política més “ofensiva per a augmentar el grau de transformació de les polítiques implementades per aquests governs”.

Navarro va expressar en les seues xarxes socials que la candidatura havia sorgit en un “grup de treball” un dia abans del tancament del termini d’inscripció, ja que van considerar la necessitat d’una altra perspectiva davant la crisi present. A la candidatura del dirigent municipal s’han incorporat dues persones que coneixen el seu àmbit d’actuació en la regidoria i pertanyen a corrents una mica crítics amb la direcció de Pablo Iglesias. L’exdirectora general de Coordinació Institucional Àngela Ballester i el director general d’Eficiència Energètica, Jaume Monfort, han manifestat el seu suport al projecte de Navarro. Mesos abans de les eleccions generals, al desembre del 2018, l’encara diputada va ser l’única representant valenciana que va presentar una candidatura alternativa a la de Pablo Iglesias per a les primàries en el Congrés, secundada per la direcció autonòmica i en què s’integrava Monfort. Defensava una “territorialització” de l’organització, acostar-la als municipis, que la formació seria més forta si comptara en els processos de primàries amb les estructures municipals, un discurs que està més viu que mai en Podem en aquest procés.

Ballester i Monfort també han compartit espai en la Conselleria d’Habitatge, únic departament dirigit per Podem, a càrrec de Rubén Martínez Dalmau; en la direcció autonòmica del partit, ella com a coportaveu, ell com a responsable de municipalisme i en el procés de negociació del segon Govern del Botànic, que va portar Podem a tindre la vicepresidència segona de la Generalitat.

“Durant aquest any hem aprés les dificultats i la potencialitat de governar. Ha sigut un aprenentatge clau del qual hem de partir per veure com augmentem la influència de Podem en l’Acord del Botànic, no per qüestions partidistes, sinó per convertir aquesta influència més gran en polítiques més transformadores”, afirmen en un comunicat, on expressen el seu suport al candidat.

Ballester va ser destituïda del càrrec fa a penes unes setmanes i alguns responsables de Podem vinculaven la decisió amb el procés assembleari, que encara estava interromput per la pandèmia. Ballester, la cara més visible de Podem en les penúltimes eleccions generals, es va posicionar amb les tesis ‘errejonistes’ en el gran cisma de Podem, com la majoria de corrents del partit a la Comunitat Valenciana. Va ser diputada en el Congrés, portaveu del partit durant la direcció d’Antonio Estany i va integrar la gestora que ha dirigit la formació des de la seua dimissió.

En una entrevista amb eldiario.es dies després de la seua destitució, Ballester va considerar que en Podem ja no tenia sentit parlar de pablisme i errejonisme, que la formació havia superat aqueixos debats i tancava files al voltant d’Iglesias. No obstant això, en aquestes primàries, l’etiqueta del ‘pablisme’ és més cobejada que mai.