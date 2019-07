Ribó tindrà dos vicealcaldes: la socialista Sandra Gómez i Sergi Campillo de Compromís

Les comissions negociadores del PSPV i de Compromís han tancat aquest divendres l'acord per a governar l'Ajuntament de València, amb Joan Ribó, com a alcalde, i amb dos vicealcaldies.

Després de les diferents polèmiques suscitades des de l'inici de la negociació entorn de l'exigència del càrrec de vicealcaldessa per part de la portaveu socialista Sandra Gómez, i per les suposades reunions de Ribó amb la portaveu del PP, María José Catalá, que va portar a suspendre temporalment els contactes, les negociacions s'han accelerado en els últims dies, tal com va informar eldiario.es.

Així, tant Ribó com Gómez han anunciat aquest divendres l'acord definitiu. Finalment, hi haurà dues vicealcaldies, una per a la portaveu socialista i l'altra per a Sergi Campillo, de Compromís i militant d'Iniciativa, partit de Mónica Oltra.

L'alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor Sergi Campillo.

Campillo guanya sencers així com a home fort per a substituir Ribó, que ja ha anunciat que no repetirà com a candidat a l'alcaldia dins de quatre anys. El seu perfil discret i la seua gestió eficient especialment al capdavant del funcionament intern de la corporació municipal li han fet guanyar-se la confiança de Ribó fins al punt de situar-lo com a vicealcalde i possible dofí, sempre amb permís de Mónica Oltra.

Tots dos han informat que el Consistori constarà de nou àrees, una menys que el passat mandat, cinc per a Compromís i quatre per al PSPV.

Així, l'àrea de Gestió de Recursos estarà encapçalada per Luisa Notario (Compromís); l'àrea de Protecció Ciutadana comptarà amb Aarón Cano (PSPV) com a regidor; l'àrea de Benestar i Drets Socials estarà coordinada per Isabel Lozano (Compromís); l'àrea d'Educació, Cultura i Esports tindrà a Pere Fuset (Compromís) al capdavant; l'àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana i Habitatge estarà encapçalada per Sandra Gómez (PSPV); l'àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic comptarà amb Giuseppe Grezzi (Compromís); l'àrea d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica estarà coordinada per Sergi Campillo (Compromís); l'àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació comptarà amb Pilar Bernabé (PSPV); i finalment, l'àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica estarà encapçalada per Ramon Vilar (PSPV).

Segons Ribó, cada partit conservarà les carteres que tenien el passat mandat i es repartiran les de València en Comú, per la qual cosa Compromís continuarà portant Falles, quasi amb seguretat de la mà de Pere Fuset, i Mobilitat, amb Giuseppe Grezzi com a responsable, mentre el PSPV, mantindrà Urbanisme i Policia Local, a més d'Hisenda i Turisme, entre les més rellevants.