“El Consorci de Museus s'ha repensat com a eina d'agitació cultural”

“És útil”. El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, és molt clar quan se li pregunta si l'organisme que dirigeix des de fa dos anys i que el Govern del Pacte del Botànic va heretar de l'època del PP ha de replantejar-se. “S'ha repensat com a eina d'agitació cultural”, indica per a explicar la gestió que ha desenvolupat des que va ser seleccionat per concurs a l'abril del 2016 per a dirigir-lo.

En una entrevista enregistrada en format audiovisual, Pérez Pont assegura que hi ha “un bon clima” entre les set institucions implicades en el Consorci (la Generalitat i els ajuntament de les tres capitals, així com les tres diputacions). L'auditoria de la gestió dels últims cinc anys d'una institució que va instrumentalitzar en el seu moment Consuelo Ciscar, imputada per la seua gestió al capdavant de l’IVAM, no ha revelat “res alarmant”, encara que sí “una mala gestió a molts nivells”.

Un dels exemples d'aqueixa mala gestió és que en la plantilla de l'organisme “no hi ha cap funcionari ni empleat amb contracte fix”. Per a adequar a la llei la situació “no es produirà l'acomiadament de cap treballador” i s'ha organitzat una relació de llocs de treball que eixiran a concurs “amb el màxim respecte a la plantilla”, però obrint la possibilitat que puguen presentar-se altres aspirants.

El Centre del Carme té, dins del Consorci de Museus, una personalitat pròpia. Pérez Pont destaca el fort impacte de públic que ha aconseguit. Mentre en 2015 va tenir 71.000 visitants, en 2017 van ser 185.000 i només en el primer trimestre de 2018 ha superat els 93.000. “No treballem solament per a professionals”, adverteix per a justificar la vocació multidisciplinària i atenta a l'actualitat del que ha rebatejat com a Centre de Cultura Contemporània. Es tracta, diu, de “generar una agitació cultural que feia falta en aquesta ciutat”.