Dilluns arriba un altre vol de la Xina amb 60 tones d’equips per a hospitals i centres sociosanitaris valencians

La Comunitat Valenciana ha rebut l’última setmana quatre carregaments procedents de la Xina amb equipament sanitari per a la lluita contra el coronavirus, concretament en tres vols arribats a Saragossa i un altre que va aterrar a Barcelona, els dos últims dimarts mateix. En total, es tracta de quasi 5 milions de màscares (quirúrgiques i FPP2), 15.000 granotes EPI (equip de protecció individual), 200.000 guants i 10.000 ulleres de protecció ocular per distribuir-se entre centres sanitaris i sociosanitaris. I no seran els últims.

El president Ximo Puig ha anunciat dimecres que s’espera l’enviament “més important” de material procedent de la Xina, que arribarà la setmana vinent amb 60 tones de subministraments, un equipament en què es confia que s’incloguen els anhelats respiradors tan necessaris per a les UCI. “Volem que n’hi haja, però no ho puc garantir de moment”, ha dit el cap del Consell, que ha insistit que no pot comprometre’s a l’arribada de cap mena de material en concret per l’“estrés” del mercat xinés. I això, malgrat el bon funcionament dels canals oberts per la Generalitat.

El vol eixirà el dissabte de Xangai i Puig ha anunciat que previsiblement arribarà dilluns a Espanya amb 700 metres cúbics i 60.000 quilos de material.

Sobre el subministrament de respiradors, el cap del Consell ha explicat que manté altres canals i està en contacte amb Ford i empreses valencianes que ja estan en procés de producció. En el cas de Power Electronics, hi ha “voluntat de cooperació” per a fabricar respiradors, encara que Puig ha remarcat que certificar aquest material és més complicat que els gels o les màscares. “Volem que Espanya tinga prou respiradors i per això busquem en tots els àmbits”, ha insistit.

També ha garantit que “en la mesura que siga possible” hi haurà cooperació amb altres comunitats autònomes, si bé en aquesta operació anomenada Ruta de la Seda no hi ha cap col·laboració prevista. “De moment estem plantejant-nos aquesta acció en perspectiva valenciana”, ha asseverat, alhora que recordava que està en contacte amb altres presidents autonòmics.

Més d’un milió de màscares del Govern

A més, la Comunitat Valenciana ha rebut del Govern 1,12 milions de màscares per a combatre la COVID-19 des del 10 de març passat. L’executiu també ha distribuït entre les comunitats autònomes més de 16 milions de guants de nitril, 135.000 ulleres, més de 77.000 bates d’un sol ús, uns 84.000 bussos i 408.000 unitats d’una altra mena de material de protecció (calces, davantals, maneguins i capells), a més de 141.800 unitats de solució hidroalcohòlica, 106 dispositius de ventilació mecànica invasiva i 640 ventiladors no invasius, encara que en aquest cas no ha detallat el repartiment per autonomies.