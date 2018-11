Feminisme rural contra l’abandó dels pobles de l’interior de Castelló

“Cal tindre-li molt d’amor al camp per no anar-se’n, ja no és viable viure de l’agricultura i la gent se’n va”, respon resignada Ana María Diago, presidenta de l’Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural a Castelló (AMFAR), quan se li pregunta pel dia a dia en un entorn rural. En els municipis d’interior, les reivindicacions feministes s’enfronten, a més dels factors de marginalitat que han patit tradicionalment les dones, a l’aïllament propi del medi.

AMFAR fa dècades que treballa en la seua aposta pel col·lectiu femení rural que, tal com afirmen, pateix la falta d’infraestructures, les comunicacions deficients, la manca en noves tecnologies, la impossibilitat de satisfer les necessitats formatives i una societat condicionada per forts arrelaments tradicionals.

Aquesta conjuntura social ha provocat que, malgrat compartir i, fins i tot, superar la càrrega de treball, les dones no han sigut històricament considerades treballadores, sinó una mera ajuda familiar present tant per a mantindre la casa com per a ajudar en el camp en cas que calguera. D’aquesta manera se les ha privat històricament de drets laborals i, en els casos més extrems, d’una independència econòmica que feia quasi impossible per a la dona mantindre una vida fora del matrimoni.

“Les dones que treballen en el camp, també solen portar la casa”, conta Diago, “però això passa dins i fora dels entorns rurals. Tot i que cada vegada hi ha més conscienciació i la cosa sembla que canvia, encara, a vegades, no donem exemple i la igualtat que volem encara tardarà temps a arribar. Les nostres filles són ja d’una altra manera i jo crec que ho aconseguirem”, afirma.

No obstant això, s’han aconseguit èxits en reclamacions històriques de la dona en entorns rurals, com la possibilitat d’afiliar-se en l’explotació familiar agrària. “Tradicionalment s’ha posat moltes traves perquè la dona s’afiliara en l’explotació familiar, però després de molts anys de treball hem aconseguit canviar-ho”, explica Diago. A més de per a elles, també han aconseguit èxits per als seus fills, que abans tenien més dificultat per a obtindre beques. Accedir a estudis és vital per als joves en els entorns rurals.

La revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas és una publicació centrada en el debat i la reflexió al voltant de la vida rural, la seua idiosincràsia i els seus condicionants. Ja pel 2010, la publicació debatia en un dels seus números el paper de la dona –tant històric com actual– en l’àmbit rural espanyol.

Al llarg del text les autores reflexionen sobre com l’esquema tradicional patriarcal predominant, amb l’home dedicat a l’agricultura i la dona ocupant-se de la casa, però treballant també en el camp, ha relegat aquesta última, a través dels anys, a un paper secundari de dependència econòmica. La presa de decisions ha recaigut de manera històrica sobre el marit, fet que ha invisibilitzat el paper social i econòmic de la dona. Com a conseqüència d’aquesta dependència forçada, s’ha privat la dona del respecte social i la capacitat per a exercir i ocupar uns altres rols dins d’un àmbit hostil com és el rural.

Aposta institucional per a repoblar en femení

La província de Castelló s’estén al llarg d’un territori predominantment rural, en el qual més del 85% de la població resideix en zones urbanes a pesar que aquestes únicament suposen menys del 20% del territori castellonenc. Un dels col·lectius més desfavorits per aquesta situació, que s’agreuja any rere any amb la despoblació progressiva del medi i l’envelliment de la població existent, és el de les dones de l’àmbit rural, que afigen a les dificultats pròpies de l’entorn les de ser dona.

Des de la Diputació de Castelló són conscients de la problemàtica que planteja la despoblació i l’aïllament per als habitants de l’entorn rural, especialment contra les dones. La campanya #Repoblem, posada en marxa amb vista a l’any que ve per la Diputació, suposa un programa d’ajudes, inversió i serveis per a invertir la situació en el medi rural.

A més, el programa “Emprendre i dirigir en femení”, emmarcat dins de #Repoblem, suposarà una vintena d’accions formatives dirigides específicament al fet que les dones de la província puguen desenvolupar-se laboralment. Les activitats centren els seus esforços a ajudar especialment les dones de municipis de l’interior i ajudar a consolidar la població en el territori.