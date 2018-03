Camps obri la guerra contra Costa en el Congrés per acusar-lo del finançament il·legal del PP: "Durant nou anys va dir tot el contrari"

L'expresident de la Generalitat Francisco Camps, en l'ull de l'huracà del finançament il·legal del PP valencià després de les declaracions de Ricardo Costa o Álvaro Pérez 'El Bigotes' en el judici de Gürtel que es desenvolupa en l'Audiència Nacional, ha comparegut aquest dimarts en el Congrés per a parlar precisament d'aquest assumpte, el cada vegada menys presumpte finançament irregular del Partit Popular.

L'excap del Consell ha defensat el finançament del PPCV davant les preguntes del diputat socialista Artemi Rallo en un debat molt tibant: "És exactament igual de legal que el del Partit Popular en qualsevol punt d'Espanya". Al mateix temps ha recordat que la gerència del PP va declarar en seu judicial que els comptes del partit eren "correctes". Camps ha insistit que ningú a Gènova li ha demanat que renuncie al seu carnet del PP i que "sempre" votarà al Partit Popular. "Rajoy haurà de dir-li si li vaig fallar", ha dit l'expresident, que ha assegurat: "Vaig notar l'afecte del meu partit, del meu president i de la meua secretària general".

Francisco Camps s'ha reivindicat com "una persona honrada", ha desqualificat el testimoniatge d'Álvaro Pérez en el judici, "a mi no m'interessa res del que ha dit", i ha carregat contra qui va ser el seu número dos, Ricardo Costa: "No va dir quins empresaris, quines obres i quins actes". També ha recordat que aquest, igual que els empresaris, durant nou anys va dir el contrari al que va declarar durant el judici: "la defensa no pot ser l'ofensa". "Durant nou anys vaig dir el mateix i vaig tenir la sort de ser absolt", ha insistit, per a apuntar: "N o sé per què el PSOE no m'ha demanat perdó ni per què Ximo Puig no ha pagat les costes per haver perdut el recurs davant el Suprem".

Sobre les adjudicacions, Francisco Camps ha assegurat: "En la meua vida m'he ficat en adjudicacions, no trobarà vostè ni un sol empresari ni un sol adjudicador que diga que jo vaig cridar mai a ningú".

També ha defensat a la que va ser la seua cap de gabinet, Ana Michavila, a qui també va assenyalar Álvaro Pérez, i ha ressenyat que més del 70% dels càrrecs públics del PP imputats "han sigut absolts", al mateix temps que ha insistit que "els valencians" no li demanen que dimitisca del Consell Jurídic Consultiu.

Camps, imputat en tres causes judicials -dues relacionades amb la Fórmula 1 i una altra amb les contractacions amb motiu de la visita del Papa Benet XVI a València al juliol de 2006-, ha de declarar aquest dimecres com a testimoni en la peça de Gürtel que jutja en l'Audiència Nacional el finançament il·legal del PP valencià en l'època en la qual era el president del partit. Paradoxalmentó, l'ex molt honorable no figura com a investigat en aquest cas.