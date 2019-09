El Govern valencià autoritza a la universitat privada i virtual VIU la creació de quatre facultats i una escola superior

El Govern valencià ha autoritzat la Universitat Internacional Valenciana SL (VIU), propietat del Grup Planeta Agostini, a crear quatre facultats i una escola superior, que, com la institució universitària, seran també virtuals. La VIU pretén així organitzar els seus 13 graus oficials a distància –més un en procés de verificació– i els seus 29 màsters universitaris –11 més en estudi–, així com 11 màsters propis més.

Fonts de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital van explicar que l’autorització la va donar el ple del Consell el 13 de setembre passat i és un “tràmit organitzatiu” sol·licitat per la universitat, en què la Generalitat manté un simbòlic 30% a través de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors. Fins a l’aprovació de les cinc facultats, tots els graus i màsters depenien d’un centre únic.

La VIU va ser una universitat creada quan el PP governava la Generalitat per entrar en el mercat de l’educació a distància. En un primer moment, el capital va ser cent per cent públic, fins que la crisi econòmica va provocar que el 70% de la propietat fora traspassada al Grup Planeta Agostini el 2013, que va pagar al voltant de quatre milions d’euros per l’adquisició. Uns diners que van servir per a donar liquiditat a la Generalitat que estava en fallida tècnica.

Entre els anys 2006 i 2013 la Generalitat va destinar 34,5 milions d’euros en els pressupostos ordinaris i va encarregar a l’arquitecte Frank Gehry la construcció d’una seu emblemàtica a Castelló que costaria 7,5 milions d’euros, però que no es va mai fer. Amb l’entrada de Planeta en la universitat, la seu de la VIU va passar al carrer del Pintor Sorolla de València.

Des que el grup editorial va comprar la VIU, la universitat privada amb discreta participació pública ha disparat els seus ingressos. El 2018, 17,8 milions d’euros, mentre que el 2016, els últims comptes depositats en el registre, va guanyar 3,5 milions d’euros que va dedicar a reserves. Uns anys abans, el 2015, els beneficis ja eren d’1,7 milions i van servir per a cobrir les pèrdues d’anys anteriors.

La VIU té en aquests moments 8.000 estudiants de 30 nacionalitats, amb una forta implantació a Llatinoamèrica. Cal recordar que imparteix graus i màsters oficials autoritzats pel Consell d’Universitats i ratificats en el Consell de Ministres.

Amb l’autorització del ple del Consell, la VIU tindrà cinc facultats: Ciències de l’Educació; Ciències de la Salut; Arts, Humanitats i Comunicació; Ciències Jurídiques i Socials i l’Escola Superior d’Enginyeria, Ciència i Tecnologia.

El reconeixement per part del Govern valencià es comunicarà al Ministeri de Ciència a l’efecte de la inscripció d’aquestes facultats i l’escola superior en el Registre d’Universitats, Centres i Títols i a la Conferència General de Política Universitària perquè s’eleve al Govern, que finalment ha d’establir el caràcter oficial d’aquesta organització.