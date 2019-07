El Govern valencià finançarà un estudi sobre la discriminació en la prostitució

El Govern valencià finançarà amb 7.000 euros un projecte d’estudi sobre el discurs d’odi, l’estigma i la discriminació en la prostitució que durà a terme un col·lectiu de treballadores sexuals. L’estudi forma part de la vintena de projectes que subvencionarà la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en la línia “Programa d’igualtat de tracte i no-discriminació”, als quals la Generalitat destina 236.000 euros en total.

L’objectiu del projecte, a què ha tingut accés eldiario.es, consisteix a “disminuir la discriminació social cap a les persones que pateixen la prostitució, especialment les dones” i serà a càrrec de l’Asociación CATS-Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, un col·lectiu creat a Múrcia, amb actuacions a Alacant, les finalitats del qual són, entre altres, el “reconeixement dels drets de ciutadania dels que es dediquen al treball sexual”, “ajudar a l’obtenció d’una faena alternativa a qui vulga abandonar la prostitució”, “atendre les seues demandes no cobertes per l’Administració” o “lluitar contra l’explotació, la prostitució forçada i altres situacions de violència en prostitució”. El programa consta d’una sèrie d’entrevistes amb les dones que exerceixen la prostitució i acabarà amb accions socials de divulgació de les conclusions.

El col·lectiu que ha optat al programa ha alçat recels en les integrants del Front Abolicionista valencià, que ha traslladat a Unides Podem els seus dubtes. Alguna vegada CATS ha identificat com a discurs d’odi el discurs abolicionista feminista, com en declaracions a ElMundo, en què una representant assegurava que “el discurs abolicionista és un discurs d’odi procedent d’un feminisme burgés”. El mateix col·lectiu ha participat i ha donat suport a actes amb OTRAS, el sindicat de prostitutes qüestionat fins i tot per la ministra de Treball, i amb Aprosex, que es defineix com a organització de professionals del sexe i va ser qüestionada per impartir cursos d’iniciació a la prostitució.

Escoltades les demandes d’alguns sectors del feminisme abolicionista –una postura que busca posar fi la prostitució, ja que l’entén com una forma de violència contra les dones i una de les màximes expressions del patriarcat–, el grup parlamentari Unides Podem ha sol·licitat al Consell informació sobre el contingut del programa.

Segons explica la diputada Cristina Cabedo, al marge de l’alarma que puga alçar l’estudi en qüestió, el partit vol estudiar si el projecte encaixa en el pacte valencià contra la violència masclista. La diputada recorda que abans de les eleccions el PSPV, Compromís i Unides Podem van subscriure una quinzena de compromisos amb la Coordinadora Feminista, entre els quals figura “crear les condicions necessàries perquè cap dona puga ser obligada o es veja abocada a prostituir-se, a ser explotada sexualment o ser víctima de tràfic”.

El Govern valencià no té una postura unitària sobre la prostitució, com tampoc n’hi ha en el moviment feminista, ni en els partits que assumeixen aquesta lluita. El Partit Socialista sí que és obertament abolicionista, mentre que Unides Podem està treballant en una posició comuna amb els cercles sectorials de feminismes i Compromís no ha encetat aquest debat.