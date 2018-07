Oltra demana al delegat del Govern una oficina només per a denúncies per violència masclista

La Generalitat valenciana vol una oficina única per a les denúncies per violència de gènere situada en el centre d’atenció a les dones víctimes de València. Un espai en què només hi haguera personal policial femení i especialitzat en aquests casos.

La intenció és tindre un espai amb un ambient menys hostil per no trencar la relació de confiança que es genera amb les treballadores dels centres Dona 24 hores. El seu personal presta atenció en l’àmbit social, psicològic i jurídic a les dones que hi acudeixen i un acompanyament per a les que ho volen. Si les treballadores es troben amb casos amb la certesa que la vida de la víctima corre perill, intervenen denunciant a la Policia Nacional. “Prioritzem no perdre-les”, apuntava la responsable d’Igualtat, Mónica Oltra, quan va deixar veure aquesta idea.

Segons va comentar la vicepresidenta, el seu departament demanarà a la Delegació del Govern –responsable de la Policia Nacional– que en una sala del centre de València habilite una oficina per a aquests casos, com ja es fa en altres ciutats. Des de l’entorn de Juan Carlos Fulgencio apunten que estudiaran la proposta.

Sovint, i segons apunten els sindicats policials, les dones que denuncien esperen en la mateixa sala que altres persones, amb l’exposició al públic que suposa, la qual cosa, sovint, implica que es coarten i finalment no interposen la denúncia.

Eixir de l’espiral de violència i acudir a denunciar un agressor no és una decisió fàcil. Les expertes apunten que moltes dones no denuncien per por de declarar contra el seu agressor, se senten coaccionades, atemorides, criminalitzades o poc segures. Per això és especialment important que hi haja personal especialitzat per a atendre-les, tot i que no es plantegen la possibilitat de la intervenció policial.

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) va donar suport a una mesura similar al final de l’any passat, quan va proposar que es creara una oficina única per a la recollida de totes les denúncies per violència de gènere. Actualment, les víctimes de violència masclista han d’acudir a una comissaria ordinària si decideixen posar una denúncia contra el seu agressor i no és habitual que siga atesa per un agent especialitzat en víctimes de violència de gènere, sinó pels especialistes en tramitació de denúncies.

Al febrer d’enguany, la Direcció General de Policia va crear l’Oficina Nacional per a la Igualtat de Gènere, que, a més d’actuar de manera interna, ha d’operar com a observatori en matèria d’igualtat, i és l’òrgan específic per a recollir, analitzar i difondre tota la informació relativa a les polítiques transversals sobre igualtat de gènere en els àmbits d’activitat respectius, tant de fonts nacionals com internacionals, així com també assessorar en els projectes o canvis normatius que es referisquen a la igualtat de gènere.