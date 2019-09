El jutjat no troba el testimoni protegit de l'assassinat d'un alcalde del PP a Polop fa 12 anys

El 19 d'octubre de 2007, el llavors alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, va ser tirotejat dins del seu cotxe a les portes de la seua casa, en la pedania polopina de Xirles. El cas es jutjarà del 13 al 29 de gener en l'Audiència Provincial d'Alacant, quan un jurat popular haurà de destriar si els set imputats en la causa són els vertaders responsables. Es tracta de Juan Cano, successor de Ponsoda en l'alcaldia; l'amo i el gerent d'un club d'alterne, Pedro Hermosilla i Ariel Gatto, respectivament; un empresari del calçat, Salvador Ros, tots ells com a autors intel·lectuals, així com un traficant de drogues (Raúl Montero Trevejo) i dos sicaris txecs, Robert Franek i Radim Rakowski, com autors materials del crim.

Tot el cas se sustenta en un testimoni protegit d'origen portugués, que havia exercit de mercenari per a governs i guerrilles africanes. Segons va declarar l'11 de juliol de 2009 a la UCO i el 15 del mateix mes i el 3 de desembre d'aqueix any a la jutgessa, els autors intel·lectuals de l'assassinat li van oferir matar Ponsoda en un reservat del club d'alterne Mesalina, a Benidorm, però va declinar fer-ho i va ser ell mateix qui va oferir els noms de Montero Trevejo, Franek i Rakowski perquè ho executaren. Després de passar a ser el testimoni protegit del cas, se li va oferir una nova identitat i un treball lluny de la comarca de la Marina Baixa, a Madrid, segons fonts del cas consultades.

Doncs bé, davant la impossibilitat de notificar-li al testimoni protegit la data del judici, l'Audiència Provincial d'Alacant ha dictat una diligència d'ordenació per a “realitzar un esbrinament domiciliari (…) a través del Punt Neutre Judicial” i que se li remeta la citació “a aquests domicilis en cas de ser diferents als que consten en les actuacions”. A més, sol·licita que si no s'aconsegueix esbrinar el seu parador es lliure una ordre de cerca per a l'esbrinament del seu domicili actual.



En la mateixa diligència i en el mateix cas que el testimoni protegit estan els imputats Montero Trevejo i Ariel Gatto, així com un altre testimoni de les defenses. És a dir, desapareguts, encara que segons ha pogut constatar aquest periòdic, el testimoni protegit té un compte obert en Facebook amb el seu nom original (no la seua actual identitat), en el qual ha publicat nombroses fotografies seues exhibint múscul.

El 'cas Polop'

Els set imputats van ser detinguts al llarg del mes de novembre de 2009 i empresonats durant mesos després de la declaració de testimoni protegit. Però la qüestió és que no han aparegut les armes, no es van trobar restes biològiques en el lloc del crim de cap dels acusats de l'autoria, ningú ha reconegut la seua participació en els fets i l'única prova que hi ha és la seua declaració, encara que l'Audiència Provincial ha denegat tots els recursos dels acusats per a arxivar el cas.



Al juny de 2011, la jutgessa que va portar la major part de la instrucció de l'anomenat cas Polop, María Antonia Raedo, va decidir retirar la imputació als fins aleshores acusats d'haver sigut els autors materials de l'assassinat d'Alejandro Ponsoda. No obstant això, sis mesos després, l'Audiència Provincial d'Alacant va revocar la resolució de la jutgessa, que comptava amb el suport de la Fiscalia, i la va obligar a mantindre la imputació de Robert Franek, Radim Rakowski i Raúl Montero Trevejo.



Quan va ser assassinat, Ponsoda es tractava de dues malalties de transmissió sexual a València, una d'elles adquirida 15 anys abans. No obstant això, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que es va fer càrrec del cas va rebutjar als pocs mesos d'iniciar la investigació indagar en la vida privada del regidor i va optar per seguir la línia de la corrupció urbanística.



La jutgessa del cas va obrir una peça separada que finalment va acabar en la investigació de la compra-venda d'una parcel·la per part de Juan Cano i un altre exregidor del PP de Polop que, a més, es va arxivar perquè els possibles delictes que podrien haver comés havien prescrit per pocs mesos.

Igualment havien prescrit els fets que va relatar la UDEF en un informe sobre l'ex enginyer municipal de Polop, José Vicente Martí Albiñana, que va teixir una xarxa de facturació entre tres empreses per a obtindre beneficis suposadament il·lícits per import de més d'un milió d'euros. És la conclusió a la qual va arribar la Guàrdia Civil després d'analitzar tota la documentació de les mercantils EIA Enginyeria, SL., UEI La Marina, SL. i Marina Social, SL., que es facturaven entre elles els treballs per a les urbanitzadores dels 11 plans urbanístics que preveien construir en 7 milions de metres quadrats uns 10.000 habitatges i que ell mateix havia d'informar des del Consistori.

Marina Social, compartida amb la seua esposa, Laura Alabau Martí (exjutgessa de Dénia que es va donar a conéixer per negar-se repetidament a celebrar noces entre homosexuals), hauria sigut la receptora final dels fons amb els quals tots dos van adquirir dos immobles a Dénia per valor de mig milió d'euros.

Un altre greu error en la instrucció.