Preacord entre el València Basket i l'Ajuntament per a la construcció del nou pavelló

Fumata blanca entre el València Basket i l'Ajuntament de València per a la construcció del futur pavelló esportiu i multiusos tipus Arena.

El club de l'empresari Juan Roig i el Consistori han mantingut una reunió aquest dimecres en la qual han aconseguit un principi d'acord segons el qual la fórmula de la concessió administrativa per a l'ús del sòl ha sigut finalment acceptada per totes les parts com la més viable, en tractar-se de terrenys públics. Queda així descartada la intenció inicial del club d'adquirir en propietat la parcel·la.



Segons han informat fonts de València en Comú, l'entitat esportiva ha presentat el pla de negoci requerit pels responsables municipals en el qual queda reflectit que el termini de la concessió hauria de rondar els 50 anys per a aconseguir la viabilitat econòmica del projecte, la inversió del qual rondaria els 100 milions d'euros, sufragats íntegrament per Roig.

L'Ajuntament ha d'analitzar ara amb detall l'esmentat pla per a establir el cànon anual que l'entitat esportiva haurà d'abonar-li en concepte d'ús i explotació dels terrenys.

"El que es pretén és que quede acreditada la viabilitat del projecte per a evitar les pífies que hi ha hagut en el passat amb obres inacabades i en aqueix sentit es posaran els mitjans perquè siga viable per als inversors i profitós per a la ciutat", han explicat des de València en Comú.

El pla de negoci estableix també els usos que tindrà el recinte i en aqueix sentit, "encara que l'ús esportiu propi del club de bàsquet serà el prioritari i el predominant, hi haurà un altre tipus d'usos culturals, com per exemple per a grans o xicotets concerts musicals, entre uns altres, a més d'un servei de cafeteria propi per a la instal·lació". El projecte no inclou, com s'havia especulat, galeria o zona comercial.

Com va informar eldiario.es, la intenció del València Basket és construir un nou pavelló d'uns 15.000 espectadors en una parcel·la situada entre l'avinguda d'Antonio Ferrandis i al carrer d'Ángel Villena, a l'esquena de la recentment inaugurada Alqueria del Basket.

En concret, es tracta d'uns terrenys de 19.500 metres quadrats destinats a dotació pública d'ús escolar, en el qual es pretenia construir el fallit projecte de la Torre de la Música, la seu a València del Berklee College of Music de València, finalment situat en la Ciutat de les Ciències.

Precisament, des de València en Comú han destacat que la fórmula de la concessió, a més de ser la que marca la llei com a prioritària quan es tracta de terrenys per a dotacions públiques, agilitzarà més els tràmits administratius ja que el sòl seguirà tenint la consideració de dotació pública i només serà necessari modificar la seua qualificació.

Pel que fa als terminis, la corporació municipal espera que tant el cànon a abonar com la resta de detalls queden encarrilats abans d'estiu.

I és que, la intenció del València Basket és poder acollir la final de la Copa del Rei de bàsquet en el nou pavelló l'any 2021.

Per a València en Comú, "des de l'equip de Govern de l'Ajuntament s'entén que aquest és un projecte interessant i necessari per a la ciutat, ja que va a permetre que es realitzen esdeveniments, sobretot musicals, que fins ara no eren viables per falta d'un recinte adequat, però s'està fent d'una forma seriosa i rigorosa per a evitar que apareguen de nou els fantasmes urbanístics del passat".