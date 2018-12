Rosa Pérez Garijo, ratificada com a candidata d'EUPV a les autonòmiques amb un 20% de participació

La militància d'Esquerra Unida del País Valencià ha ratificat la llista i la candidatura de Rosa Pérez Garijo a la presidència de la Generalitat. Diumenge passat va finalitzar el procés de primàries, encara que els resultats definitius s'han facilitat aquest dimarts.

En aquest procés estaven cridades a votar 6.137 persones, entre afiliades i simpatitzants, per a triar als representants a les Corts Valencianes i a la Presidència de la Generalitat, de les quals ho han fet un total de 1.189 a les candidatures i un total de 1.243 a la cap de llista; un percentatge de participació del 19,4% i del 20,25% respectivament.

"Les dades de participació eren previsibles per l'existència d'una única llista”, ha admés la coordinadora d'EUPV Rosa Pérez Garijo, que es mostra satisfeta amb "la pacificació que viu l'organització i que s'ha reflectit en aquest procés de democràcia interna sense incidències i amb una candidatura avalada per un acord ampli". La dirigent insisteix que "els vots en primàries no tenen filtres i els vots emesos superen als de delegats de qualsevol assemblea".

Algunes veus crítiques de l'organització van cridar al boicot de les primàries i es van queixar del retard en els resultats. Des de l'equip de Garijo argumenten que tenen personal limitat per a portar el recompte i que el sistema de vot és complex.

Després del procés, la candidatura per València estarà encapçalada per l'actual coordinadora d'EUPV, Rosa Pérez Garijo, que serà també la candidata a la presidència de la Generalitat. Paco Latorre encapçalarà la llista per Castelló.

En el cas de la circumscripció d'Alacant, els vots en llista oberta han produït que el número 4 de la precandidatura pactada puge fins al número 2. D'aquesta manera, la candidatura estarà encapçalada per la regidora d'Alcoi, Estefania Blanes, i la seguiran Álvaro Castaños, Lola Llorca, el regidor d'Elda Iñaki Pérez –que a priori ocupava el segon lloc–, i Alba Quesada.

Totes aquestes llistes estan subjectes a la negociació que Esquerra Unida manté amb Podemos per a conformar una candidatura conjunta en les pròximes eleccions autonòmiques.