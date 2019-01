Sánchez garanteix via esmenes 38 milions per al transport de València, però sols en preveu 2,7 per a soterrar les vies

Cara i creu en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) presentats aquest dilluns pel president del Govern, Pedro Sánchez, en allò que fa referència a la ciutat de València.

Els comptes a grans trets contemplen una inversió de 1.189,88 milions en la Comunitat Valenciana, el 9,8% de la inversió total regionalitzable, la qual cosa la situa en quart lloc després d'Andalusia, Catalunya i Madrid. Aquesta xifra suposa un augment del 40% en la inversió real respecte a 2018 i compleix el compromís que Sánchez va contraure amb el president del Consell, Ximo Puig.

No obstant això, en alò que a la capital valenciana es refereix, algunes qüestions segueixen sense quedar plasmades al nivell que es podia esperar.

En el cas de la subvenció de l'Estat al transport metropolità de València, els PGE només contemplen una partida de 10 milions, idèntica a l'aprovada pel PP per al present exercici. En canvi, a Madrid se li han destinat 126 milions, a Barcelona 149 milions (40 més que en 2018) i a Canàries 47,5 milions.

Davant la polèmica que ha causat aquest greuge, el mateix Puig ha assegurat que compta amb el compromís de la ministra d'Hisenda que la partida destinada a València s'incrementarà via esmenes fins als 38 milions d'euros demandats pel Consell.

La Ministra de Hacienda me ha confirmado que a través de una enmienda se incrementará la cifra de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València hasta los 38 millones que le corresponden #PGE2019 pic.twitter.com/Nkd0rE3sUw — Ximo Puig (@ximopuig) 14 de enero de 2019

D'altra banda, per al soterrament de les vies (canal d'accés i túnel passant) i l'estació subterrània que permetrien finalitzar el Parc Central, un projecte per al qual s'estima un cost de 2.000 milions d'euros, tan sols s'ha habilitat una partida de 2,7 milions d'euros en 2019, als quals se sumarien uns altres 2 en 2020 i 60,5 més en 2021.

Sobre aquest tema, l'alcalde de València, Joan Ribó, s'ha mostrat crític amb aquesta previsió, ja que entén que suposarà que l'inici de les obres del canal d'accés s'ajornarien un any, tot començant en 2021.

Ribó ha criticat també el lleu increment inversor que reben el Palau dels Arts (passa de 600.000 euros a 1 milió) i el museu de Belles arts (passa de 500.000 a 600.000 euros), mentre que l'IVAM manté la mateixa aportació que amb el PP, és a dir, 260.000 euros.

El primer edil de la ciutat ha denunciat que, en canvi, la Maestranza passa de 1,6 a 2,2 milions d'euros, el Thyssen puja de 5,5 a 7,5 milions d'inversió, el Reina Sofia augmenta de 39,5 a 41,5 milions i El Prat creix de 49,7 a 59 milions d'euros.

El PSPV trau pit per haver aconseguit el 10% de les inversions

La portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de València i candidata a l'alcaldia, Sandra Gómez, ha assegurat que aquest dilluns ha sigut "un dia històric per als valencians", ja que per primera vegada s'ha contemplat en uns PGE unes inversions de quasi el 10%, equivalent al pes poblacional de la Comunitat, tal com recull l'Estatut d'Autonomia valencià.

Gómez ha posat en valor que "d'aquesta forma es fa realitat el compromís del president del Govern socialista, Pedro Sánchez".

La candidata a l'alcaldia pel PSPV ha destacat també que els comptes recullen la promesa de condonar el deute de 350 milions d'euros de la Marina de València.

Per la seua banda, el vicesecretari general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha destacat l'augment del 61% respecte als comptes que va aprovar el PP en 2018 i que, en la seua opinió, mostren que "deixem arrere la marginació a què el Govern de Mariano Rajoy tenia sotmesa la Comunitat".



"Enfront del pessimisme, optimisme; enfront de la desgràcia de tindre governs que ens assetjaven, l'alegria de compartir que hi haurà grans inversions per a aquesta comunitat", ha sentenciat.



Així, després de la presentació dels PGE 2019 i de l'aprovació al desembre dels Pressupostos de la Generalitat, "l'any 2019 passarà a la història com el millor any per al benestar dels valencians i les valencianes".