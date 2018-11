Soriano i Marco justifiquen la demanda de més pressupost per À Punt en les convocatòries electorals i reformes dels estudis

El president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Enrique Soriano, ha comparegut aquest dilluns en les Corts Valencianes per a explicar el projecte de pressupostos per a l'òrgan gestor de la radiotelevisió pública À Punt.

La corporació demanda almenys 66 milions, un 0,3% del total dels pressupostos de la Generalitat, com marca la llei de creació de l'ens. Aqueix augment, segons Soriano, respon a necessitat de reforma de l'edifici de Burjassot, on es troben els estudis principals, i a les necessitats de cobertura almenys de tres processos electorals en 2019 (els comicis autonòmics, locals i europeus). Una línia que ha continuat la directora general de À Punt, Empar Marco, en la seua compareixença posterior en la mateixa comissió.

Tots dos responsables assenyalen que les infraestructures necessiten una millora; alguns estudis, ha explicat Soriano, tenen "problemes d'impermeabilitat", la qual cosa posa en risc els equips, que també necessiten una renovació. Aquestes despeses, segons ha explicat Marco, rondarien els 5 milions d'euros només en reparacions, entre les quals hi ha goteres i el sistema elèctric.

La directora general de À Punt, Empar Marco, ha seguit en la seua compareixença la línia de Soriano en demandar més inversions. "Estem en procés de consolidació", ha explicat la directora sobre el pressupost, que vol augmentar per a no frenar la línia de creixement.

Si el pressupost total que es reclama és de prop de 66 milions d'euros, el de la Societat Anònima que gestiona la radiotelevisió és de 52 milions. Aplicant la forqueta mínima prevista en la llei, a la televisió pública li correspondrien 59 milions d'euros dels pressupostos autonòmics."Demanem el necessari per a fer el projecte (...) Ho demanem per a consolidar inversions. El sector ho reclama", ha asseverat Marco, que ha indicat que complir amb les inversions previstes en el contracte programa dependrà dels recursos finals que tinguen, i ha explicat que si no es pot complir, es reduirà de forma proporcional i sense acomiadaments.

Si els diputats aproven el projecte que planteja la direcció d'À Punt, l'ens pretén invertir 22 milions d'euros en producció pròpia de continguts. D'ells, segons ha desgranat Marco, 2 milions serien per a doblatge de pel·lícules i sèries, 5 per a produccions d'entreteniment, 6 per a programes culturals i de divulgació i 4 per a producció de ficció, entre altres qüestions.

La directora general ha aprofundit en la necessitat d'un extra per a cobrir els processos electorals per al que necessiten un equip de suport i la compra de sistemes d'anàlisi de dades, encara que no ha detallat quant suposaria l'extra per a la programació electoral.

Actualment, l'augment de pressupost per a la radiotelevisió pública només compta amb el suport de Compromís. Els socialistes, segons ha explicat la seua diputada Rosa Peris, creuen que s'ha de "fer un esforç per a adaptar-se als 55 milions", el pressupost actual, encara que han presentat una esmena a la llei d'acompanyament perquè no repercutisca negativament en la plantilla.

Marc Pallarés completa el Consell Rector

Marc Pallarés, exdiputat de Podem que va abandonar el Parlament autonòmic fa uns mesos, ha obtingut aquest dilluns el suport de la Cambra per a obtenir una plaça en el Consell Rector de la CVMC. Pallarés ha tingut el vot favorable de tots els grups excepte Ciutadans, que s'ha abstingut.

L'exdiputat cobreix la vacant que va deixar Vicent Vergara en el Consell Rector el passat mes de juny. Pallarés, preguntat sobre la seua vinculació política, ha explicat que no forma part de l'organització de cap partit -com marca l'apartat d'incompatibilitats-, ni és militant de Podem.

L'exparlamentari és doctor en Comunicació i Pedagogia i s'ha mostrat favorable que els costos de personal es moguen entre el 30% i el 37% del pressupost de la radiotelevisió valenciana.