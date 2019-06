La major sentència col·lectiva contra Deliveroo considera 97 'riders' empleats i no autònoms

La magistrada titular del jutjat social número 5 de València ha donat una nova garrotada a Roodfoods Spain SL, la societat que està darrere de l'aplicació Deliveroo, després d'una demanda de la Tresoreria General de la Seguretat Social. La jutgessa ha fallat que la relació entre els 97 riders emprats a València i la companyia tecnològica és "laboral" i no transaccions entre una empresa i treballadors autònoms.

La sentència afecta a 97 repartidors, una quarentena dels quals es van sumar a la demanda inicial de la Seguretat Social presentada a l'abril de 2018 i han estat representats per Intersindical Valenciana.

La jutgessa conclou que els riders "presten els seus serveis personals, inserits en l'organització empresarial a la qual pertanyen els mitjans de producció -la plataforma digital de Deliveroo- conforme als criteris i repartiments que la mateixa estableix i assigna, percebent la remuneració, que així mateix estableix l'empresa". A més, afig la magistrada, "amb independència de l'èxit de la transacció que subjau i podent ser desactivada el seu compte per decisió empresarial".

En la seua argumentació, la jutgessa assegura que els "vertaders mitjans de producció en aquesta activitat no són la bicicleta i el mòbil que el repartidor usa, sinó la plataforma digital d'aparellament d'oferta i demanda propietat de l'empresa i al marge de la qual no és factible la prestació del servei". "En el desenvolupament de la prestació, l'empresa és l'única posseïdora de la informació necessària per a la utilització del sistema de negoci", apunta. Per tant, és Deliveroo la que decideix a quin dels riders que té a la seua disposició se li atribueix el treball.

Per a la magistrada, "es pretén que el rider és lliure o no d'acceptar una comanda sense conseqüències desfavorables, però ha quedat acreditat que l'aplicació valora el servei dels rider amb diferents mètriques, la qual cosa òbviament serà pres en consideració pels algorismes d'assignació de comandes". "El fet de poder rebutjar comandes no constitueix una facultat o poder que puga condicionar l'activitat empresarial", sentència.

Aquesta sentència col·lectiva és una nova victòria, en aquest cas per a les tesis de la Seguretat Social que després de diverses inspeccions a Deliveroo va concloure que els riders han d'estar contractats com a treballadors per compte d'altri. Entén que no han de tindre una relació com traballadors autònoms si no que la seua Seguretat Social hauria de ser a càrrec de l'empresa.

La resolució pot ser recorregut al Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià.