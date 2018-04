Eva Montesinos o la incògnita a què s’aferra l’esquerra per taponar al PP l’alcaldia d’Alacant

Tot semblen incògnites al voltant d’Eva Montesinos. Tant la seua investidura, que se celebrarà d’ací a uns dies sense saber-se encara si compta amb el decisiu vot número 15, com la seua figura. L’actual alcaldessa accidental d’Alacant ha experimentat un ascens meteòric poques vegades vist en política. Militant del PSOE des del 2006, la seua inclusió en una renovada llista electoral en els comicis del 2015 va ser tota una sorpresa. Què feia una professora d’Educació Especial en el lloc número 2?

En poc de temps, Montesinos ha passat de detenir l’àrea de Turisme a dirigir la Vicealcaldia, el càrrec de portaveu del seu grup i sumar les regidories d’Urbanisme i Festes, entre altres. Per fer-ho, ha hagut de trencar-se el pacte amb Guanyar i Compromís, deixar el PSOE amb un minigovern i Echávarri sense alcaldia pels seus embolics judicials. Ell la va col·locar en el seu cercle pròxim de confiança i pels seus errors ell l’ha situada en la línia d’eixida.

Però Montesinos no és Echávarri. Els que la coneixen asseguren que no té “aquest caràcter temperamental ni aquesta cabuderia” que han acabat amb el que va ser diputat nacional. Al contrari, la defineixen com “una persona assossegada, disciplinada” i “de vegades retreta”.

Un altre exemple que traça la seua figura és “la seua capacitat per a organitzar i dirigir equips”. Qui parla és la seua actual companya de files, la regidora d’Economia i Hisenda, Sofía Morales, que coneix bé Montesinos perquè va estar a les seues ordres en l’IES Mare de Déu del Remei, on era la directora del centre. Llavors la que es postula com a pròxima alcaldessa coordinava una aula especial per a xiquets hipoacúsics com a mestra de l’especialitat d’Audició i Llenguatge, una tasca “difícil”, segons Morales, de la qual va eixir ben parada.

I és que entre les qualitats que es posen en relleu de la regidora socialista és que “prefereix escoltar a parlar”, una cosa que també es converteix en un defecte, apunten des de l’oposició, que assenyalen que no destaca per la seua “oratòria”, amb suports constants en el paper quan s’explica en els plens.

L’oposició no està posant a Eva Montesinos el camí fàcil cap a l’alcaldia. El PP, conscient que té una oportunitat d’or de tornar a detenir el poder només tres anys després, està tractant d’associar l’edil amb el presumpte cas de finançament il·legal que afecta el PSOE d’Alacant en una etapa, com ella ha defensat, en què no tenia responsabilitats polítiques directes.

En canvi sí que n’ha tingut com a edil d’Urbanisme en un altre escàndol, com és el de no revelar durant mesos la troballa d’un dispositiu de gravació al seu despatx, el mateix que anteriorment va ocupar el portaveu de Guanyar Miguel Ángel Pavón, que ha sembrat dubtes sobre la lleialtat i les intencions de Montesinos.

Siga com siga, l’alcaldessa en funcions presentarà el seu aval d’ací a uns dies per a ser investida. Que ho aconseguisca o no dependrà del seu poder d’influència amb la trànsfuga Nerea Belmonte, ja que Ciutadans no sembla estar per la faena de facilitar les coses per a la reedició d’un nou govern d’esquerres. Les credencials polítiques d’Eva Montesinos es resumeixen en poques pàgines, la qual cosa tampoc és un hàndicap, tenint en compte com va de desgastada la classe política, encara que l’argument principal que maneja sembla imbatible: el PP o jo. De la mateixa manera hi va arribar Echávarri. Cal veure com acaba Montesinos.