Una avaria informàtica a l'hospital privatitzat de Dénia revela que els historials mèdics estan als Estats Units

El col·lapse del sistema informàtic de l'hospital privatitzat de Dénia, arrossegat des de dijous passat quan es va produir la caiguda del servidor, ha destapat que els historials mèdics dels pacients del centre que gestiona l'empresa Marina Salud estan als Estats Units.

Aquest dimecres s'ha tornat a col·lapsar el sistema, i ja van dos dies en què no es poden fer operacions i s'encadena el caos en diferents departaments de l'hospital. I la dificultat de la solució resideix en la dependència del sistema informàtic Cerndre, el qual té el seu origen als Estats Units.

Allí es troben els servidors del sistema en els quals s'ha produït la fallada. Cada tres o quatre mesos, els servidors es reinicien. I ha sigut en l'última actualització en la qual un disc dur defectuós ha propiciat el col·lapse del sistema, segons fonts coneixedores de la situació. I la solució, insisteixen, tardarà a arribar encara "tres o quatre dies".

El sistema va caure en el matí del dijous durant prop de tres hores i, si bé es va poder restablir i va funcionar amb normalitat a la vesprada, a primera hora del divendres va tornar a col·lapsar. Des de llavors són ja, comptant el dilluns, cinc dies consecutius de problemes que afecten a totes les àrees de l'hospital, i també als centres de salut.

"Els metges estan desesperats", assenyalen des del sindicat Simap. Entre moltes altres coses, no poder accedir a la història clínica dels pacients representa una dificultat enorme per a realitzar una consulta. Moltes s'han hagut de cancel·lar i s'han prioritzat les més urgents. També el sindicat d'Infermeria SAE o Intersindical han traslladat la seua inquietud per una situació que s'allarga molt més del desitjable.

La joia de la corona de Marina Salud, en hores baixes

Precisament el sistema informàtic de l'hospital de Dénia ha representat per a Marina Salud, des que va assumir la gestió privatitzada del departament públic de salut de la Marina Alta, el seu principal cavall de batalla contra les crítiques rebudes per l'atenció sanitària dispensada. La informatització de l'hospital va ser, des del primer dia de la privatització en 2009, una aposta de la concessionària.

El propi grup Cerndre, dedicat al desenvolupament de solucions i sistemes informàtics aplicats a la salut, destaca en el seu web el cas de l'hospital de Dénia com a model. Diu que Marina Salud posseeix "la història clínica electrònica més exitosa d'Europa". I que en 2014 "es va convertir en l'organització sanitària europea amb la Història Clínica Electrònica més completa en obtindre el premi Davies, màxim reconeixement atorgat pel HIMSS, una empresa nord-americana sense ànim de lucre que s'encarrega de qualificar el grau de desenvolupament del suport electrònic per a tots els processos que intervenen en la pràctica clínica".

Pot dir-se que el sistema informàtic de l'hospital és la joia de la corona de la sanitat comarcal per a Marina Salud. Ara, no obstant això, travessa per hores baixes.