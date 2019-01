Medi Ambient instal·larà un mesurador de contaminació per a controlar les mines pegades al nucli urbà del Villar

Des d’Ecologistes en Acció dels Serrans denuncien que la població fa anys que està sotmesa a un ambient tòxic i perillós derivat de l’activitat de les mines i de la seua proximitat als nuclis de població.

Durant la trobada, els col·lectius ecologistes van tindre l’oportunitat de traslladar a les autoritats la preocupació que tenen per les diverses problemàtiques que des de fa temps denuncien arran del conflicte amb algunes explotacions mineres. Segons diuen els ecologistes, que han qualificat la reunió de “positiva”, s’ha aprovat la instal·lació d’una estació permanent que revisarà la qualitat ambiental i que s’instal·larà d’ací a poc temps en el municipi del Villar.

A la reunió van assistir diverses plataformes ecologistes pertanyents a la coordinadora Por una Serranía Viva –Ecologistes en Acció dels Serrans, la Caterva de Xelva o Compromís de Pedralba, entre altres– i el secretari autonòmic de Medi Ambient, Francisco Quesada. En la reunió també van estar presents el director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, Antoni Marzo, i el director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer Huerga.

La instal·lació del mesurador és una reivindicació històrica dels col·lectius ecologistes, ja que des de fa dècades denuncien que la pols en suspensió derivada de l’activitat de les mines i la seua proximitat als nuclis de població –especialment la pols de sílice, un dels minerals que s’extrauen en la zona i que pot arribar a provocar malalties respiratòries com la silicosi– posaven en perill la salut dels veïns.

“La proximitat de les mines, el trànsit rodat continu de vehicles pesants, els magatzems oberts del mineral extret i el vent comporten la concentració elevada de pols en suspensió. Fa anys que estem exposats a la pols, que respirem contínuament, amb els perills que això comporta”, declaren des d’Ecologistes en Acció dels Serrans. A més d’ells, també alguns professors de l’Institut de Secundària del Villar han denunciat que el trànsit continu de les mines passa molt prop del centre i que aquesta exposició és un perill per als més menuts.

“Ací ningú no està fent la seua faena, ni l’ha feta. Un treballador del sector puntua cada any treballat per un punt dos anys. És a dir, es jubilen abans perquè estan sotmesos a un ambient tòxic i perillós. A aquest mateix ambient se sotmet a la població”, expliquen des d’Ecologistes en Acció dels Serrans. La solució, expliquen, passaria per prendre mesures que ja s’apliquen en altres zones mineres, com ara prohibir els apilaments superficials, construir naus estanques on emmagatzemar el mineral o no treballar els dies de vent.

“El que passa als pulmons exposats a pols en suspensió, sobretot la de sílice, que és la més perillosa, és el mateix que li passa a una esponja que s’utilitza per a arremolinar una paret que s’ha lluït. Només demanem que es faça complir la llei”, sentencien.

Amb l’acord per a la instal·lació del mesurador es podran obtindre dades objectives sobre el tipus d’aire a què estan exposats els veïns. Si finalment es constata que hi ha contaminació, s’haurà de procedir a aplicar mesures correctores que poden arribar, fins i tot, al tancament d’algunes de les mines.