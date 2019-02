La bambolla dels preus del lloguer arriba a Castelló i dispara els desnonaments per impagament de lloguer

L’escalada dels preus del lloguer que es pateix en totes les grans ciutats espanyoles també es deixa notar a la ciutat de Castelló, on el preu mitjà del lloguer ha augmentat prop d’un vint per cent respecte de l’últim any. Tot i que la xifra encara es manté allunyada de la mitjana de ciutats com València –amb 627 i 1.009 euros per mes de preu mitjà respectivament–, l’augment de la demanda del lloguer sumat a la desregulació i la falta d’una política efectiva d’habitatge públic fa que molts ciutadans vegen impossible accedir a un lloguer.

Hem de remuntar-nos fins al 2013 –any en què es va modificar la Llei d’arrendaments urbans que va facilitar el procés per a despatxar inquilins–, un dels moments àlgids de la crisi econòmica, per trobar màxims similars en les xifres recents de desnonaments per impagament del lloguer. Sovint anomenats “desnonaments silenciosos”, els motivats per impagament del lloguer superen en la majoria de les capitals espanyoles els hipotecaris –suposen prop del 60% i 80% dels desnonaments a València i Madrid, respectivament– i a Castelló estan al voltant del 31,83 per cent.

Pujades de lloguer abusives i pisos buits

Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Castelló, atribueixen la situació actual a la falta d’oferta a causa de l’especulació dels bancs. Des de la plataforma afirmen que han augmentat un vint per cent els desnonaments per ocupació i lloguer a la ciutat de Castelló. A la plataforma, declaren, arriben cada vegada més casos de persones que estan sent sotmeses a pujades del lloguer abusives i davant les quals no poden fer res.

“Els bancs s’han quedat amb edificis sencers de promotores que van fer fallida durant la crisi i tenen el 80% dels habitatges buits que hi ha a Castelló, que són prop de tretze mil. És molta la gent que ha sigut desnonada en aquesta ciutat, de manera que ha augmentat la demanda de lloguer i això ha permés als bancs especular amb el preu, mantenint l’oferta baixa i augmentant així el preu. Hi ha també gent que s’ha trobat amb increments, com a mínim, del 25% de l’import del lloguer”, declaren des de la PAH Castelló.

És possible frenar la bambolla?

La solució, declaren des de la plataforma, passaria per ampliar l’oferta d’immobles per al lloguer. La Conselleria o els ajuntaments grans, mantenen, haurien de comprar els edificis que tenen els bancs i posar-los en lloguer, fent créixer l’oferta i abaixant els preus.

Des d’Habitatge apunten que “encara no estem al mateix nivell que altres zones d’Espanya, però sí que volem previndre-ho”, per a això s’han posat en marxa mesures com la creació d’un índex de preus de referència per a lloguers. Aquest índex no pot –de moment– ser vinculant, ja que és competència del Govern central. No obstant això, s’han incorporat una sèrie de beneficis fiscals per a incentivar els propietaris que adapten els seus preus a l’índex autonòmic. Tot això a l’espera que hi haja una voluntat política per part del Govern.

Altres esforços apunten a l’ampliació del parc públic d’habitatge, que en l’actualitat, reconeixen des d’Habitatge, és insuficient. “Hem reactivat moltes promocions que s’havien paralitzat en la legislatura anterior i continuem tractant de garantir l’accés de l’habitatge a molta gent que en el mercat lliure no pot accedir-hi”, afirmen des de la Conselleria.