Acord entre Mancomunitat i l’empresa concessionària per a tornar a recollir el fem de la Vall d’Albaida

A última hora de la vesprada d’aquest dilluns la Mancomunitat de la Vall d’Albaida i l’empresa concessionària de la recollida de brosses en la comarca, Recisa, van arribar a un acord per a traure els residus que s’acumulaven en els carrers després de no prestar el servei l’empresa el diumenge a la nit justificant-ho en els impagaments de l’ens públic.

Recisa va advertir el dia 6 que en el termini d’un mes suspendrien el servei si no s’arribava a un acord satisfactori per al pagament del deute que xifra en 1,5 milions, un retard de pagaments que s’arrossega des de fa 10 anys, quan la Mancomunitat estava gestionada pel PP. A més, entre les exigències, segons assenyala el diari Levante-EMV, estava el pagament immediat de 500.000 euros, exigència que va fer que es trencaren les negociacions i Recisa executara la seua amenaça.

Recisa a més va aprofitar el fet de començar l’atur un diumenge, la qual cosa suposava un impacte doble perquè els dissabtes a la nit tampoc es presta el servei (per ser vespra de festiu), amb el que la imatge que es donava era més acusada per ser realment dos dies sense recollida de brossa. Aquest fet va asseure malament en la Mancomunitat, dirigida pel PSPV a través del president Vicent Gomar (alcalde de la Pobla del Duc) i el número 2 Jaime Peris (regidor d’Ontinyent) que immediatament va advertir a Recisa que rescataria la concessió del servei per a evitar l’acumulació de fem.

Les reaccions polítiques es van succeir, així el PP va posar el crit en el cel i va acusar als socialistes de convertir la comarca en un “abocador” per la seua “mala gestió” i els reclamava que s’anaren “a la seua casa”. Des de Compromís van criticar també la gestió, especialment que no s’advertira als ajuntaments dels possibles problemes que es podrien originar. A més en la coalició tampoc va sentar bé que s’assenyalara a l’Ajuntament d’Albaida (governada per Compromís) de ser una dels causants del desfasament de pagaments pel seu deute de la Mancomunitat, deute també originat quan estava governada pel PP i que des de fa tres anys està sent finançada per l’acord al que van arribar les dues entitats.

Però el que va obligar finalment a una reunió d’urgència per a trobar una solució va ser que l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, signara una ordre d’urgència per a la recollida del fem amb una altra empresa, alhora que donava el seu suport a la Mancomunitat i acusava a Recisa de fer “xantatge”.

Amb tots aquests elements les parts es van asseure en una taula de negociació, comptant amb el Consorci de Residus (COR) de mediador, de la qual havia d’eixir una solució. I va eixir. Després d’una reunió de tres hores la Mancomunitat va fer un tuit en el qual comunicava que hi havia acord i que el servei es restablia per a la nit d’aquest dilluns.

Entre els punts destacats de l’acord està la reestructuració del deute de 900.000 euros de factures de més de 60 dies a pagar en 4 anys, i l’exigència de l’abonament immediat del mig milió d’euros es va rebaixar finalment a 300.000 euros a pagar en dos terminis a la fi d’aquest mes de maig i el mes següent, al juny.