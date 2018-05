El fem s'acumula als carrers de la Vall d'Albaida per impagaments de la Mancomunitat, que anuncia que rescatarà el servei

L’empresa concessionària de la recollida del fem a la Vall d’Albaida, Recisa, ha complit la seua amenaça i la nit d'este diumenge va deixar sense recollir els residus dels 34 municipis de la comarca. El motiu, segons l’empresa, són els incompliments dels compromisos de pagament del deute d’1,5 milions d’euros que manté la Mancomunitat des de l’any 2016.

Malgrat les negociacions mantingudes entre l’ens comarcal i l’empresa concessionària Recisa es queixa dels incompliments dels terminis de pagament promesos per a la liquidació del passiu, fet que els causa problemes de liquiditat per pagar tant a proveïdors com a treballadors.

Davant esta no prestació del servei la Mancomunitat de la Vall d’Albaida ha anunciat mesures. En un comunicat ha anunciat que exigirà responsabilitats a Recisa així com també el rescat de la concessió. La Mancomunitat qualifica l’acció de ‘locaut’ (decisió de la direcció d’una empresa de no realitzar el seu treball), la qual cosa “ha deixat sense un servei bàsic els habitants de la comarca, un fets de màxima gravetat”.

L’ens comarcal afirma en la seua defensa que la Mancomunitat ha retallat el seu deute “que s’havia situat en mínims històrics, acumulat durant les legislatures anteriors amb el PP al front, i per al qual s’està negociant amb l’Institut Valencià de Finances (IVF) per tal que avançara el deute que Albaida té finançat amb la Mancomunitat i que resoldria la situació”.

Expliquen que “de tot això eren conscients els anteriors interlocutors de l’empresa que, misteriosament, van canviar de la nit al matí per a deixar en res les negociacions i la bona voluntat existent per les parts. Resulta, com a mínim, curiós que la situació s’haja produït al poc de reobrir la planta de transferència de fem de Bufali que abaratix el preu del transport i acaba amb la sagnia econòmica que suposava per a la Mancomunitat. Per tal de pal·liar amb efecte immediat el locaut de Recisa, s’ha demanat la intervenció del director general de Medi Ambient, Fran Quesada, així com del Consorci de Residus”.

Crítiques de PP i Compromís

Davant esta situació el PP de la Vall d’Albaida ha denunciat la imatge de “desídia” i “brutícia” que envaeix la comarca de la Vall d’Albaida després d'un dia sense recollida del servei, criticant que la Mancomunitat "haja convertit la comarca en un abocador".

“És insòlit que una comarca sencera de 34 municipis i on viuen quasi 90.000 persones visquen en un estat d’insalubritat i brutícia insostenible que no té aspectes d’arreglar-se a cort termini”, ha denunciat el PP. Des del PP, “demanem explicacions i responsabilitats urgents davant la falta de salubritat i de neteja” perquè els veïns paguen “religiosament els rebuts per un servei bàsic per a la ciutadania. Si no saben gestionar, que es vagen a sa casa”.

Però les crítiques a este capítol també han arribat des de l’esquerra, així Compromís ha demanat explicacions al president de la Mancomunitat alhora que afirmen que “la ciutadania de la Vall d’Albaida no té per què pagar les desavinences entre Recisa i la Mancomunitat presidida pel PSOE”.

Des de Compromís lamenten que “tot i que hui hem sabut que els principals dirigents de la Mancomunitat Vicent Gomar i Jaime Peris (ambdós socialistes), coneixien des del 4 d’abril que aquesta situació es podia produir, no hagen informat els ajuntaments amb temps i forma per tal d’intentar evitar la situació creada hui, amb els contenidors replens de bosses de fem de tot el cap de setmana, més encara en una setmana en què les temperatures comencen a pujar significativament”.

A més, des de Compromís remarquen “la necessitat de trobar una solució ràpida i eficient per tal de donar resposta a la legítima demanda de la ciutadania de la nostra comarca, que paga els seus impostos i no mereix que la suspensió del servei per problemes entre l’empresa i la Mancomunitat afecte al seu dia a dia”. A tal efecte, exigeixen “l’immediat requeriment de la Mancomunitat a Recisa perquè complisca el contracte en vigor i, si escau, la cerca d’una altra alternativa que permeta efectuar la recollida aquesta mateixa nit (dilluns)”.

Per últim, des de Compromís per la Vall d’Albaida incideixen en “la necessitat de reconduir la gestió d’aquesta situació i aparcar la dinàmica d’acusacions creuades”, i insisteixen en “centrar els esforços en l’objectiu principal de donar solució a un problema que no pot allargar-se més en el temps, perquè els nostres veïns i veïnes no tenen per què pagar els plats bruts ni observar un espectacle partidista. Cal recuperar la lleialtat institucional i el trellat”.

Malestar d'Albaida

Les crítiques també han arribat des de l’Ajuntament d’Albaida, on el seu alcalde Josep Albert (Compromís) ha mostrat el seu “malestar” en sentir-se assenyalat per les justificacions de la Mancomunitat. Així Albert ha mostrat el seu rebuig a que la Mancomunitat s’haja centrat en la problemàtica en el deute històric que té l’Ajuntament d’Albaida amb la Mancomunitat, deutes que s’arrosseguen des de l’any 2005, amb govern del PP en les dues entitats.

Així recorden que es va arribar a un acord pactat de finançar el deute en 2014, que suposava el pagament anual d’una quantitat de 60.000 euros, quantitat que es va duplicar de des de 2017 i a més amb ineresos. Davant esta situació l’Alcalde d’Albaida afirma que només pot entendre la justificació emesa, “per una manca de previsió evident per part dels actuals gestors de la Mancomunitat”.

Ontinyent ordena recollir el fem

Davant esta situació l'alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha retirat a la Mancomunitat de la Vall d’Albaida les competències en matèria de recollida de fem i ha ordenat la retirada immediata dels residus dels carrers de la ciutat. Rodríguez ha emès un ofici on disposa la contractació de l’empresa Urbaser que començaria en les pròximes hores la recollida del fem a la ciutat.

“No podem permetre que el xantatge d’una empresa genere un mal a la ciutadania d’Ontinyent. Hem tingut paciència suficient i encara que esperem que les negociacions amb la Mancomunitat arriben a bon port, el Govern d’Ontinyent no va a permetre que el fem es quede al carrer una nit més”, ha advertit Jorge Rodríguez mostrant alhora "tot el suport" de l'Ajuntament d'Ontinyent a la Mancomunitat de la Vall d'Albaida.