Cullera finalitza el seu anell verd que completa 4 km per a ciclistes i vianants, i elimina un punt negre de trànsit

El nou anell verd de Cullera és ja una realitat després de concloure's la segona part del projecte, en la qual s'han invertit més de 100.000 euros. Aquest anell verd discorre a través del camí del primer collao i enllaça amb l'actual carril bici de la carretera del Faro, amb el que Cullera explica ara amb més de 4 quilòmetres d'ús exclusiu per a bicicletes i vianants. El ferm d'aquesta via secundària, molt utilitzada pels veïns i veïnes del municipi, discorre entre la Bassa de Sant Llorenç i la muntanya i presentava molt mal estat, la qual cosa s'ha millorat amb l'adequació dels marges, el reasfaltado i la creació d'una via ciclopeatonal de 2,5 quilòmetres.

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ho ha recorregut aquest dimecres al costat de l'alcalde, Jordi Mayor, i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, comprovant la magnitud d'un projecte en el qual la corporació provincial ha invertit més de 200.000 euros i que ha servit per a “eliminar un punt negre en la carretera dels Collaos i facilitar la mobilitat per la muntanya de Cullera”.

Així ho ha explicat l'alcalde, Jordi Mayor, que ha agraït als responsables de la Diputació aquesta i altres inversions en el seu municipi, on s'han duplicat les ajudes provincials durant la present legislatura. El president de la Diputació, per la seua banda, ha destacat “la responsabilitat que demostren els alcaldes i alcaldesses destinant aquestes ajudes a actuacions que milloren la qualitat de vida de les seues veïnes i veïns i, com en aquest cas, reforcen a més la seguretat vial”.

El nou anell verd de Cullera s'ha executat en dues fases o projectes que han comptat amb la implicació de la corporació que presideix Rodríguez. La primera d'elles va ser coordinada per l'àrea de Carreteres que dirigeix Pablo Seguí i es va dur a terme amb una aportació de 150.000 euros de la Diputació, completada amb 40.000 euros de l'ajuntament. En aquesta fase es va actuar sobre la CV-502, la via d'accés als Collaos.

El diputat de Carreteres explica l'obra: “teníem un punt negre en aquesta via, que era de doble sentit i amb diverses interseccions. El que vam proposar a l'ajuntament és cedir-los la part de la via que està en el terme municipal eliminant les corbes i creus perillosos, deixant una carretera d'un sol sentit, amb dues rotondes que senyalitzen l'accés als collaos, un carril bici en paral·lel i una vorera per a vianants, amb el que es millora la seguretat de tots els usuaris”.

Jordi Mayor ha insistit en la “reivindicació històrica de veïns i veïnes a la qual avui donem resposta amb aquesta inversió que ha acabat amb dues creus perillosos, sobretot el de la Font del Gegant. A més s'ha aconseguit eliminar el doble sentit de la circulació, permetent també la connexió amb l'anell verd i aqueix itinerari que ara ens permet també gaudir de la Bassa de Sant Llorenç amb major accessibilitat”.

En la mateixa línia s'ha expressat Jorge Rodríguez en la seua visita als Collaos, on ha considerat que “aquest és un dia important per a Cullera, amb la posada en servei d'aquesta obra que millora la seguretat vial i atén als altres usuaris de les vies, com a vianants i ciclistes, amb els quals cal tenir una especial sensibilitat”.